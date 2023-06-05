拜會日本前首相！野田佳彥讚「有領袖氣質」 柯文哲談核電：人民的意志來解決

總統參選人、民眾黨主席柯文哲訪日第二天，5日下午拜訪日本前首相、眾議員野田佳彥，原訂交流30分鐘，但雙方談了近1小時，主要聚焦核電、核食議題，野田佳彥提及，台灣也有非常多人是反核的，這樣社會背景下，現在還是開放日本產地的一些食品進口，他在此致上最誠摯謝意，柯文哲則說「那個反而不是問題，因為日本人可以吃，台灣人就可以吃」。

柯文哲5日前往眾議院拜訪野田佳彥，全程公開直播。柯文哲指出，自己有看一些資料，「他們是反核的」，現在核能在台灣也是一個熱門議題，很想問野田佳彥為什麼會反對核能？

野田佳彥回應，要說他們是反核的立場，其實這樣講的話會有一點語病，他們是希望不要過度依賴核能發電，當然有一部分的人，在2011年發生311地震之後，因為核能外洩問題，是真的只要聽到核能就反對，但事實上大部分的人，或者是立憲民主黨的立場，基本上是希望在2030年底之前能夠不依賴核電，這是目標。

野田佳彥提及，事實上，現在他們並不是反對所有核能發電廠，現在有很多核能發電廠因為311的關係，目前有擬訂審查標準，要符合標準才可以重新啟用，只要能夠符合重新啟用的標準，並且受到當地居民的歡迎，基本上並沒有權利去反對它重新再啟用，只是說就一個方向性來說，希望可以在2030年可以達到完全不仰賴核能的方向，為了要能夠做到這點，希望能夠開發一些再生能源，這是我們的能源政策目標。

柯文哲接著說，在台灣核能是一個很熱門的題目，現在面對困難是核能比較便宜，因為不管用太陽能或風力發電，每一度電的成本都是核能的2倍以上，所以在風險跟價格之間，的確面對很大選擇。野田佳彥說，確實，特別是因為日本有發生核能外洩事件之後，更是很難去主動說要繼續使用核能立場，但問題是今天一旦不使用，有可能面臨電力不足，電力不足影響經濟發展，對整個國家來說影響非常大，所以現在我們也是面臨這樣掙扎，一邊妥協一邊找出新的能源對策階段。

野田佳彥也提到，跟著這個話題，就像柯文哲說的，台灣也有非常多人是反核的，對核能外洩非常關心，這樣社會背景下，現在還是開放日本產地的一些食品進口，對此他在此致上最誠摯謝意。柯則回，「那個反而不是問題，因為日本人可以吃，台灣人就可以吃」。野田佳彥笑稱，「所以我們非常感激，不是被情感左右，而是願意根據科學數據做正確判斷，對此我們感到非常感謝」。

野田佳彥指出，事實上他在2015年曾拜訪台灣，有見到前總統馬英九跟蔡英文總統，在跟這兩位會談時提到，非常感謝台灣在311地震時對日本幫忙，另外提到是說，關於核能可能汙染幾個縣，關於這些地區的食品進口，是不是能夠確實根據科學根據去做判斷，他當時特別呼籲最後成真。

柯回應，「其實我也相信日本是一個嚴謹的國家，在福島食品那件事件的時候，只要日本人可以吃，沒理由台灣人不能吃，這道理用科學就能解決，這不是問題」。野田佳彥則說，「謝謝你的諒解」。

原先柯文哲會後接受媒體聯訪，不過臨時改為與野田佳彥一同受訪，柯表示，因為一開始主立憲民主黨2030停止核電，但是還是要務實地去處理，還有一點，考慮到電的價格，的確日本現在面臨這個問題，最重要還是要用人民意志來解決。

對於福食的看法，柯文哲重申，他相信日本還是一個嚴謹國家，不太可能把有毒東西輸到其他國家去，我們用世界標準，如果日本國民都可以吃了，日本政府也認為是安全的，沒理由到台灣不能吃。