台中市太平區一位60多歲的賴姓男子在交友網站上認識了一名化名為「小莉」的旅日網友，經過半個多月的互動後，小莉爆出罹癌，想捐贈物資和日常用品給台灣的慈善團體圓夢，但因通關問題，她希望賴男匯2200美元到指定帳號，作為運費費用。幸好，在銀行行員和警察的協助下，賴男也意識到這是典型的「包裹詐騙」手法。

0多歲的賴男險遭網友包裹詐騙，幸銀行行員及警方即時阻詐。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平派出所日前收到銀行報案，指稱賴男臨櫃要匯款到不明帳戶，請求警方協助，警員們到場後發現賴男差點成為詐騙集團的受害者，原來，賴男半個多月前在交友網站上認識了一位名叫小莉的女網友，倆人聊得很投緣，幾天前小莉告訴賴男，她長期居住日本，丈夫多年前去世，最近又被診斷出癌症，她希望捐贈一些生活用品和日常物資給台灣的慈善團體。

賴男毫不猜疑地答應了她的請求，但小莉卻要求他匯款到指定的帳戶，用於支付關稅和運費等費用。幸好，銀行行員察覺到異常並通知警方協助，警察耐心地向賴男解釋這種詐騙手法的典型特徵，也讓他恍然大悟。

包裹詐騙通常涉及對方聲稱需要匯款用於支付關稅、運費或其他費用，而實際上並不存在任何包裹或物品。這種詐騙手法經常利用人們的善良心性和慈善意願，藉著假托捐贈物資的名義來騙取金錢。

警察邱振維和陳裕凱警員給賴男提供了詳細的建議，包括避免隨意匯款給陌生人、要保持懷疑心和警惕心，以及隨時與家人、朋友或當地警方討論疑似詐騙案件。他們強調保護個人資訊的重要性，包括銀行帳戶號碼和身份證明文件，切勿輕易透露給不信任的人。