高雄4日晚間下起滂沱大雨，瞬間降雨造成市區多處積水，高市府豪雨應變中心擴大三級開設。幸虧高市府環保局在大雨來臨前，先行派員清疏側溝及洩水孔，6月3日、4日共出動471人次，清理1萬4000公斤垃圾量，才讓短時間強降雨造成的路面積水可以短時間消去。

高市府環保局在大雨來臨前，先行派員清疏側溝及洩水孔，6月3日、4日共出動471人次，清理1萬4000公斤垃圾量。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

為了避免大雨來臨時，側溝、洩水孔因落葉、垃圾等雜物阻塞而影響排水，環保局採取「平時預防主動清疏、急時搶通洩排水溝」策略，平日主動巡檢、清疏各區易積淹水路段，確保溝渠通水功能，降雨時隨時關注各區水情，機動派員至易淹水路段清疏、開蓋加速排水，降低淹水災害。

高市府環保局在大雨來臨前，先行派員清疏側溝及洩水孔，6月3日、4日共出動471人次，清理1萬4000公斤垃圾量。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府環保局表示，因應這2天高雄降下大雨，環保局總計動員471人加強各行政區道路側溝清疏、洩水孔清理，總計清理約14公噸垃圾量。大雨過後，為了嚴防病媒蚊孳生，環保局在雨後48小時加強高風險場域孳生源巡檢與清除積水容器，持續監控高風險區里病媒蚊密度，降低登革熱疫情傳播風險。