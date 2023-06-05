由胡瓜主持的歌唱選秀節目《全能歌手》，4日在台中舉辦首場選秀會，邀請曾製作張學友、莫文蔚、鄭秀文、蔡依林等人的華語流行音樂製作人薛忠銘、歌手周定緯、梁一貞以及在7月即將在台中舉辦演唱會的李子森擔任選秀會評審。當天吸引3百多人前往，還有來自美國、上海、馬來西亞的參賽者，連「最美魚販」劉心語也來參加選秀，現場熱鬧非凡。

《全能歌手》評審除了薛忠銘老師外還邀請到百萬金曲製作人丁曉雯以及知名華語流行歌手參與，參賽者要會唱跳、創作的高水準演出，還邀請「環球音樂」加持助陣，民視曾經打造出金曲歌王歌后許富凱、曹雅雯，這次《全能歌手》要為有理想的歌手們，開闢一個全新舞台，作出天花板等級的選秀歌唱節目，發掘出華語流行天王以及天后，把最好的歌唱節目帶給觀眾。

為了網羅各方英雄以及對人才的重視，節目上的冠軍不但會有高額獎金，並得到跨年的大型活動演出，還有發行EP圓夢，節目總冠軍就立即出道的優勢，讓每位參賽選手使出渾身解數，讓觀眾看得過癮。