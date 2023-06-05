據大陸官媒新華社報導，今年以來，伴隨經濟穩健復甦，財政收入增幅回穩向上，但也有一些地方政府出現財政緊平衡狀況。聚焦各方關切，新華社記者深入地方採訪，並採訪了權威政府部門和專家，報導得出結論：「整體來看中國財政狀況健康安全」。

算清地方政府「收支大帳」：運行總體平穩

報導稱，要想理清地方政府財政運行狀況，需要算清楚「收支大帳」。近期，各省份陸續公佈當地第一季財政收支「帳本」顯示：河南、寧夏財政收入同比增速超10％，四川、甘肅超9％，江蘇、浙江、安徽、遼寧等超7％，絕大多數省份實現收入正增長。

從地方財政整體情況來看，大陸財政部公佈的數據顯示，2022年，地方一般公共預算本級收入10.88兆元（人民幣，下同），扣除留抵退稅因素後增長5.9％；地方一般公共預算支出22.5萬億元，比上年增長6.4％。

今年前4個月，地方一般公共預算本級收入4兆5610億元，同比增長14.8％；地方一般公共預算支出7兆6222億元，同比增長6.9％。

「過去三年地方財政支出平均增幅達到3.4％，是緊平衡狀態，但也是總量增加的狀態，預算執行情況是比較好的。」財政部相關負責人說。

報導稱，深入比較上述數據，會發現地方財政收入和支出之間存在一定差額。這是因為地方財力並不等於地方一般公共預算本級收入。實際上，當前地方40％左右的財力來自中央財政的轉移支付。

中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣說，「近年來，中央財政『真金白銀』加大對地方財力支持。」

報導稱，大陸財政部統計數據顯示，2022年，中央對地方轉移支付規模達9.71兆元。過去5年，中央對地方轉移支付規模達40.66兆元、年均增長8.4％。

10.06兆元——今年，中央對地方轉移支付規模創下近年新高。其中，均衡性轉移支付增長10.3％、縣級基本財力保障機制獎補資金增長8.7％。此外，還一次性安排支持基層落實減稅降費和重點民生等專項轉移支付5000億元。

「當前，中央對地方轉移支付預算正按規定抓緊下達，確保符合下達條件的資金『應下盡下』，為地方分配使用資金留出更寬裕時間。」財政部相關負責人說。

央地多措並舉促進地方財政平穩運行

展望後續地方財政運行，多位專家和學者指出，雖然今年財政收入預計恢復向好，但挑戰和風險仍存。

通過對相關財政數據進行分析，並對大陸全國521個市縣財政部門開展問卷調查，中國財政科學研究院相關課題組認為，基於短期視角，對2023年財政運行持積極樂觀預期；在經濟企穩回升形勢下，預計2023年財政收入特別是稅收收入形勢應該好於2022年。然而，若綜合考量中長期經濟社會風險，仍需審慎對待財政運行風險。

「受經濟恢復向好帶動，加之去年基數較低，今年以來財政收入呈現恢復性增長勢頭。」中國財政科學研究院研究員王澤彩表示，疫情、減稅降費政策等因素對地方財政運行帶來的影響仍未完全消除，一些稅種收入恢復仍存不確定性；重點領域和剛性支出力度不減，財政支出規模不斷擴大，地方財政運行仍將持續緊平衡趨勢。

面對壓力和挑戰，各級財政部門強化工作力度，推出一系列政策舉措，著力推動地方財政運行平穩、可持續。

何代欣說，「具體來看，在中央財政方面，中央財政帶頭壓減支出，加大財力下沈力度；常態化實施財政資金直達機制，讓資金更好落到縣區基層；進一步推進省以下財政體制改革等。此外，近年來還強化地方財政運行監測，動態跟蹤研判縣區財政運行情況。」

地方各級財政圍繞過緊日子的要求，加大資金統籌、盤活、壓減、調整力度，開源節流，有保有壓，切實提升財政資金使用效益。

「我們財政收入還沒有恢復到2019年的水平，而財政支出逐年增長，必須堅持過緊日子。」湖北咸寧市通山縣財政局局長金漢南表示，通過對會議費、差旅費、培訓費等加強管理，公布過緊日子的25條措施等，通山縣保障了「三保」支出，基本做到了當年財政收支平衡或跨年度收支平衡，未出現政府債務風險、國庫現金支付風險。

在加強地方政府債務管理方面，近年來，財政部門堅持加強政府債務管理，開「前門」、堵「後門」，牢牢守住不發生系統性風險的底線。推動建立防範化解地方政府隱性債務風險長效機制，地方隱性債務減少1／3以上。

「財政部門綜合研判，統籌資源，多措並舉防範和化解債務風險。」王澤彩說，一方面，強化法定債務監管；另一方面，堅決遏制隱性債務增量，在北京、上海、廣東等地區開展全域無隱性債務試點，通報隱性債務問責典型案例，探索建立長效監管制度框架，穩妥化解隱性債務存量。

有能力、有空間應對風險挑戰

當前，有觀點擔憂政府債務風險加大。對此，財政部相關負責人表示，總體來看，我國政府債務率不高。

數據顯示，截至2022年末，大陸全國地方政府債務餘額約35.07兆元，包括一般債務餘額約14.4兆元、專項債務餘額約20.67兆元，均控制在全國人大批准的債務限額之內。

近年來，中國政府法定債務餘額與國內生產總值之比控制在50％左右，低於國際通行的60％警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

「當前，地方政府債務主要是分布不均勻，有的地方債務風險較高，還本付息壓力較大。我們已督促有關地方切實承擔主體責任，抓實化解政府債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。」財政部相關負責人說，整體來看，中國財政狀況健康、安全，為應對風險挑戰留出足夠空間。

「放眼世界，中國的財政穩定性和健康狀況居於世界前列，主要財政指標和可持續指標表現較為良好。著力推動中國經濟高質量發展，中國財政仍有足夠的發力空間和調控能力。」何代欣說。

近年來，隨著中國經濟持續穩步增長，中國財政「蛋糕」越做越大。財政收入從2012年的11.73兆元增加到2022年的20.37兆元，支出規模從2012年的12.6兆元增加到2022年的26.06兆元，為黨和國家事業發展提供了堅實財力保障。

今年以來，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，國民經濟企穩回升，積極因素累積增多。恢復向好的中國經濟，將推動財政運行繼續回穩向好。

「著眼長期，我國經濟持續向好大勢不變。地方財政面臨的壓力和挑戰，通過自身努力和國家政策支持，一定可以成功應對、積極化解。」王澤彩說。一個運行平穩、可持續的財政，也將持續護航中國經濟行穩致遠。