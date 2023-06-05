周一香港恆生綜合指數收盤漲158.56點或0.84%，為19108.50點，再次重返萬九點。國企股(H股)漲0.6%，為6464點。科技指數升0.4%，為3841點。

摩根士丹利下調恆指明年6月目標，為21500點。

此外，大摩在周日也下調了以離岸市場為主的中國指數(MSCI中國指數)的目標，原因為獲利復甦的延後、貨幣前景變弱，以及地緣政治的不確定性。

半導體股漲3.2%，為表現最好的板塊。中芯國際升6.3%，報21.2港元，為表現最好的藍籌股。