周一香港恆生綜合指數收盤漲158.56點或0.84%，為19108.50點，再次重返萬九點。國企股(H股)漲0.6%，為6464點。科技指數升0.4%，為3841點。
摩根士丹利下調恆指明年6月目標，為21500點。
此外，大摩在周日也下調了以離岸市場為主的中國指數(MSCI中國指數)的目標，原因為獲利復甦的延後、貨幣前景變弱，以及地緣政治的不確定性。
半導體股漲3.2%，為表現最好的板塊。中芯國際升6.3%，報21.2港元，為表現最好的藍籌股。
人們普遍預期聯準會本月暫停升息，讓市場趨於樂觀。此外中國樂觀的服務業數據，也為市場帶來支撐。恆指高開65點。
周一香港恆生綜合指數收盤漲158.56點或0.84%，為19108.50點，再次重返萬九點。國企股(H股)漲0.6%，為6464點。科技指數升0.4%，為3841點。
摩根士丹利下調恆指明年6月目標，為21500點。
此外，大摩在周日也下調了以離岸市場為主的中國指數(MSCI中國指數)的目標，原因為獲利復甦的延後、貨幣前景變弱，以及地緣政治的不確定性。
半導體股漲3.2%，為表現最好的板塊。中芯國際升6.3%，報21.2港元，為表現最好的藍籌股。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。