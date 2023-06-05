以Andrew Sheets為首的大摩策略師團隊表示，今年標普500指數成分股的每股盈餘估將下滑16%。在彭博所追蹤的預測中，這是最悲觀的看法之一，與高盛等公司的樂觀預測形成鮮明對比。高盛預期今年標普500指數成分股每股盈餘將溫和成長。

大摩策略師在周日發布的報告中表示，我們認為現在美國企業獲利正面臨下跌風險。不斷惡化的流動性在未來3個月將給股票估值帶來下行壓力，而隨著營收增長放緩和利潤進一步萎縮，我們也預期未來每股盈餘將令人失望。

摩根士丹利的團隊預期到年底時標普500指數將來到3,900點，相較之下，上周五該指數收在4,282.37點。與去年10月的低點相比，標普500指數已經反彈漲19.7%，距離牛市僅差臨門一腳。

大摩策略師提出的其他投資建議還包括防禦型股票和已開發市場的投資級債券，而渴望收益的投資人可優先選擇「額外一級資本」（Additional Tier 1 Capital）證券，而非高收益債券。