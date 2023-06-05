華邦電於2023年世界環境日當天首次發布「氣候相關財務揭露報告(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)」，展現對氣候行動的承諾，並針對相關風險與機會提出評估與因應作為，藉此向利害關係人傳達華邦電子對維護企業與社會永續發展的決心，並透明揭露企業永續發展相關資訊。

華邦電落實公司永續發展和淨零排放的承諾，除了關注國際相關規範與技術發展，並採取淨零轉型實際行動，於2022年投資再生能源開發公司「嘉和綠能股份有限公司」，並於2023年5月經董事會決議擴大採用再生能源，規畫逐步提高再生能源的使用比例，以減少溫室氣體排放，穩健地邁向2050年淨零排放之企業目標。

未來，華邦電將持續監控氣候相關管理指標，強化公司之韌性，期許在追求企業成長的同時，也能照顧環境與社會，實現「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」之公司願景。

十銓持續致力於環保產品研發及設計，於世界環境日宣布推出引領環保潮流的全新產品-C175 ECO淨零碟，這款產品以「循環經濟」為核心理念，減少新塑膠使用，賜與廢棄塑膠第二次生命，透過回收再利用的方式，堅定地實踐永續地球的承諾。

C175 ECO淨零碟採用了75%的PCR(Post-Consumer Recycled，消費後之塑膠)回收塑料製成，是不犧牲塑膠材強韌度的同時，更能有效達到減少碳排放量69%，成為減少碳排放的有效儲存解決方案。僅10萬個淨零碟就相當於節省了近20.3萬張A4紙或是減少了9200個PET瓶裝水(600ml)，等同於擁有一個C175 ECO淨零碟，就可減少2張A4紙浪費或是0.1個PET瓶使用。