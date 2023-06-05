台北市政府首宗公辦都更的「士林華榮市場都更案」於2018年宣告正式啟動，至今施工進度已達98.33％。台北市議員日前發現，連接固定建築物外牆飾材的錨栓送審樣本疑與實際施工不同。6月2日查勘現場發現，3樓外牆的錨栓竟確實與送審資料不符。新工處回應，要求廠商將不符契約規定處拆除重做，並追究監造單位及施工廠商責任。

顏若芳、林延鳳6月2日與新工處進行現場拉拔測試及錨栓場牌與規格驗證，並邀集台北市建築師、結構技師及土木技師公會指派技師到場見證。抽驗3、4和5樓的外牆錨栓，竟在3樓查驗到非送審廠牌的錨栓，顏若芳一拿到卸下的錨栓，就發現口徑明顯不同。

顏若芳強調，華榮市場公辦都更工程如果發生意外，台北市政府擔不起這個風險。且外牆石材又大又重，為落實公安，市政府必須積極任事，全面拆下清查並更換符合審查的材料，不要被動接受廠商自主檢查、備查，拿民眾的生命安全開玩笑。

林延鳳也質疑，新工處「螺絲真的鬆了」，且鬆到近乎「草菅人命」的地步，再次證明柯市府的公共工程施作不僅拖沓遲緩，品質更不堪檢驗，而蔣市府接手後，必須主動徹查該營造廠與下包廠商，究竟在台北有多少使用「幽靈錨栓」的公共工程，應限期全面清查，即時改善，相關事件若涉及不法，更應移送政風檢調處理。

新工處回覆，經當場會同第三公正單位現場測試及檢視結果，其中5樓及4樓拉拔測試強度及材料廠牌與規格均符合規定，3樓之拉拔測試強度亦符合設計要求，惟廠牌非本工程核定採用的錨栓。

新工處指出，為確保公共安全，已立即責成監造單位及施工廠商，全面更換華榮市場乾掛式外牆五金材料，除將不符契約規定處全面拆除重做，並追究監造單位及施工廠商責任，以維護市府公共工程品質形象，確保公共安全及施工品質。