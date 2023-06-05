勞動部潮州就業中心8日上午9點半到12點半在恆春鎮公有市場囍宴廳舉辦「恆春半島現場徵才活動」，30家廠商釋出419個工作機會，歡迎民眾到場應徵。

當天共邀請30家廠商，聯合提供419個職缺讓民眾現場面試，其中旅宿業和部分其他行業提供基層工作起薪都在3萬以上，像墾丁凱撒大飯店、長灘運動休閒飯店、華泰瑞苑墾丁賓館、墾丁福容大飯店、墾丁福華渡假飯店、美棧墾丁大街旅店以及清潔業的翔育公司和照服業的永安老人養護中心等。

提供薪資相對不錯的房務員、行李員、餐飲服務員、出納、廚房清潔、宿舍管理員、活動指導員及照服員和洗衣作業員等多元職缺。另外，也有中西餐廚師、點心房領班和飯店各部門的經理、副理、組長、工務部專員等，起薪大多自4萬起跳。

潮州就業中心主任楊采蘭說，為迎接疫後觀光潮，恆春半島的餐飲服務業和各飯店旅館業都釋出大量工作機會，且開出的薪資和福利也都比以往提高，不少飯店廠商還提供免費或月付千元以內的宿舍，加上勞動部也有「跨域就業津貼」，可以補助通勤、搬遷或住宿費用。

外鄉鎮民眾如果有意願前往風景優美的恆春半島地區工作，歡迎事先洽詢就業中心詢問補助資格。