期街口布蘭特正2成交量爆增至19.33萬張、日增逾1.6倍，同時，受益人數突破2.3萬人，另期元大S&P石油成交量也翻倍增，突破2萬張，顯示油市升溫受到台股投資人關注。

街口投信指出，美國債務協商問題落幕，加上就業市場數據仍非常強勁，新增就業33萬人遠高於預期19萬，帶動VIX數據來到2021年11月之後的最低水平。雖然就業增長超乎市場預期，但時薪增長率稍微放緩、自願離職率下滑，顯示勞動市場過熱情況緩解，可能使美聯儲本月在一年多連續升息後，首次決定不加息，可望支撐美國消費與石油需求。

街口投信表示，OPEC+包括俄羅斯於6月4日會議後宣布延長減產協議，除了延長OPEC+現有的366萬桶/日減產協議外，該組織週日還同意將2024年1月起的總體產量目標比當前目標進一步削減140萬桶/日，總計減產4,046萬桶/日。

其中，沙烏地阿拉伯7月的產量將從5月的約1,000萬桶/日降至900萬桶/日，為多年來的最大降幅。減產是油價利多因子，也可能造成市場空單回補。

法人表示，以原油基本面的供需角度觀察，美國仍持續釋出戰備儲油打壓油價，以最近一週美國戰備儲油增減來看，又再度減少251.8萬桶，4月至5月的兩個月期間，美國戰備儲油總共累計減少1620萬桶，目前戰備儲油總庫存量為3.554億桶，持續創下1983年9月以來新低。

從美國西德州輕原油期貨近遠月價差觀察，5月以前的原油價差呈現逆價差小幅供不應求現象，但在5月底時開始轉為正價差，顯示原油市場短期供需已呈現供過於求，導致國際油價呈現震盪偏弱走勢。

法人提醒，原油短線仍是小幅供過於求現象，導致上檔有壓。不過，美國8月開始小幅回補戰備儲油300萬桶，加上每年5月底到9月中為原油的傳統夏季用油旺季，將有機會為油價帶來支撐。