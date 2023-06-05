財政部今日公布3、4月期統一發票特別獎中獎清冊，1000萬特別獎「20783987」共計有19張中獎，200萬特獎及中獎號碼「0413585917」，共計有17張中獎，其中一張只花1元買塑膠袋就中了千萬元。

外界好奇，是否有可能透過小額買塑膠袋，提高中獎率？財政部表示，每期都會觀察，若是屬於洗發票就會剔除。

財政部賦稅署提醒，112年3-4月期中獎統一發票領獎期間為112年6月6日至112年9月5日，中獎人於該期間內依下表所列之兌獎據點及領獎期間領獎。使用載具儲存雲端發票(會員載具需於開獎前完成歸戶)，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部提醒，如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。各獎別領獎據點及提供服務時間彙整如下表。

財政部賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

統一發票清冊出爐。（圖／財政部）

統一發票清冊出爐。（圖／財政部）

財政部賦稅署指出，中獎民眾若已在112年5月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，112年3-4月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自112年6月6日起自動匯入該指定帳戶。