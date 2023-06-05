行政院5月1日核定軍公教明年調薪4％，另提高公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，均調整15％。國民黨團今召開記者會，質疑蔡政府為現職軍公教人員調薪的同時，刻意不提已退休軍公教人員，是「照顧現職，放生退職」，這對為國家奉獻一生的退休的公務人員來說，情何以堪？

黨團總召曾銘宗說，無論現職還是退職，公務員都是國家發展重要基礎，而現職公務人員若調薪，退休公務人員能不能調薪？當初審查《公務人員退休資遣撫卹法》第67條時，曾提出調整退休軍公教退休金方案，經過朝野協商後提出折衷方案，一是當消費者物價指數累計成長率達正、負百分之五時，應予調整，但先決條件是需考量當時國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之。

另外「或至少每四年應予檢討」部分，曾銘宗認為，過去的退休撫卹制度已經實施快5年了，結果只在去年對公教調整2％。但在過去5年，整個物價指數上漲已超過10％，結果調整2％，公務人員為國家奉獻一生，退休之後政府卻無法照顧生活，生活水準越來越低，對多數公務人員真的不公平。

曾銘宗指出，年金改革包括三個法律，其中《公立學校教職員退休撫卹條例》第97條提到，政府必須在今年7月1日，檢討制度設計考慮財務永續發展。因此要求蔡政府盡速召集銓敘部、國防部、教育部檢討年金改革事宜，確保退休軍公教人員權益！其次，在萬物齊漲之下，現職公務人員明年調薪4％，也請蔡政府一併考量退休公務人員調薪問題。

書記長謝衣鳯也認為，要讓公務人員願意為國服務，讓優秀的青年學子也願意投入公務機關，帶動國家競爭力，呼籲行政院不要選前才開支票，應該每年都根據物價指數、經濟成長率，滾動式檢討現職與退休軍公教薪資、退休金調整。

藍委賴士葆說，現職軍公教人員約7、80萬人，退休約50多萬人，在民進黨惡意、刻意操作之下，大砍軍公教年金。曾銘宗提案讓退職的軍公教人員的退撫金，也有調整的機會。在2022年現職人員調整4％，退職人員僅2％。預計在明年度，現職人員調整4％，退職人員會調整多少？到現在沒有消息。他認為，民進黨根本不理會退休軍公教。

此外，在下個年度軍公教加薪部分，對教授的研究費調整15％，原因在於過去年金改革時，特別是對國立大學教授，砍得非常兇，將近4成。教授薪水分為兩個部分，一個是本俸，另一個是研究費。假設一位教授領10萬元月薪，其中5萬元是薪水，另外5萬元是研究費。經過加薪之後，教授本俸調整4％，研究費調整15％。

賴士葆認為，民進黨政府為了亡羊補牢，對現職教授彌補當初年金改革缺口，但是對於退職國立大學教授呢？完全沒有。總召曾銘宗推動《公務人員退休資遣撫卹法》第67條，但經過朝野協商之後，修正案是通過了，但行政權仍是獨大。且經過軍公教年金改革之後，國立大學教授僅剩六成。

賴士葆強調，軍公教調薪應該公開化、透明化和制度化，每次檢討調整軍公教薪水時，都說要考慮到CPI、GDP，既然如此，可以比照油價公式，訂出一調整調薪公式。同時對於退休軍公教人員，國民黨團要求必須比照辦理，調整退休金也必須制度化。雖然，民進黨每次選擇宣布調整軍公教薪資生效時機，都在選舉前夕，但國民黨團樂見軍公教調薪，但也呼籲執政黨，退休軍公教人員也必須一併照顧。