柯文哲拜會野田佳彥，會談近1小時，會後一同接受媒體聯訪。（楊亞璇攝）

拜會日本前首相！野田佳彥讚「有領袖氣質」 柯文哲談核電：人民的意志來解決

總統參選人、民眾黨主席柯文哲訪日第二天，5日下午拜訪日本前首相、眾議員野田佳彥，野田佳彥表示，柯曾在急診部工作，在觀察狀況作出判斷方面，應該非常擅長，就這一點來看，應該很值得期待。

柯文哲拜會野田佳彥，會談近1小時，會後一同接受媒體聯訪。針對柯文哲參加總統大選，給什麼建議？現場口譯指，野田佳彥表示，接下來總統選舉，他有聽說3位候選人，當然最後會怎麼樣他不清楚，但是他今天見到柯文哲，感覺到柯非常有領袖氣質，是令人尊敬的政治家。

口譯續指，野田佳彥也提到，剛剛會談有說到，柯曾經是外科主任，是因應很多緊急狀況、作出冷靜處理的人，「對於這次，我給予非常高評價」。

不過，根據野田佳彥的原文翻譯，應是「聽說這次預計有3位候選人，雖然我無法逐一分析，但今天見到他後，柯文哲先生，身為領導人是一位能帶領大家的人物，雖然時間短暫，但我感受到這一點，他曾在急診部工作，在觀察狀況作出判斷方面，我認為他應該非常擅長，就這一點來看，應該很值得期待」。