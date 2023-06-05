韓國「最強大叔」馬東石親自企劃、主演動作片《犯罪都市》系列再度成為韓國電影救世主！新作《犯罪都市3》在韓上映5天，累積觀影人次已超過500萬，票房將近500億韓元（約11.7億台幣）台灣上周五（2日）上映後也突破700萬，空降全台新片票房冠軍，更打敗玄彬、黃晸珉主演《火線交涉》等，上映3天便拿下今年韓影在台票房冠軍。

去年5月中《犯罪都市2》上映，恰巧遇上韓國全面解除疫情相關規範之時，加上爽度破表的劇情，是民眾疫情後解悶的首選，讓該片最終以1269萬觀影人次的佳績，成為暌違3年觀影人次破千萬的韓片，在此之後都尚未有其他韓片能突破，今年上半年韓國電影市場更是低迷，雖陸續推出高成本的大製作，找來多位超強明星陣容共同演出，除了上述的《火線交涉》外，還有朴敘俊、IU主演的《Dream》等，觀影人次都沒超過200萬，票房連損益平衡點都未能到達。

直到《犯罪都市3》上周三（31日）上映後，才扭轉了這個頹勢，票房上升速度甚至更勝前作，不少觀眾稱其維持住該系列的水準，直呼果然還是得靠馬東石，也大讚「整個電影院笑聲不斷」、「動作設計乾淨俐落，打鬥非常狠，拳拳到肉」。不只作品收穫強大回響，馬東石去年也宣布與交往6年的女友藝正花結婚，可謂愛情事業兩得意，日前受訪時他坦言，婚後生活很幸福，妻子也幫了他很多。妻子也在學習寫作，也自編自導了2部短片，在馬東石籌備電影作品時也給了許多點子。

馬東石主演《犯罪都市3》再度成為韓國電影救世主。（車庫娛樂提供）

另外，前1集大反派找來當時因《我的出走日記》暴紅的孫錫久演出，讓他人氣再上一層樓，這次則找來曾演出《城市獵人》和《秘密森林》的李浚赫飾演惡角，隨著票房持續上漲，李浚赫的討論度也不斷飆升，其帥氣臉蛋加上精壯身材，光是出席映後活動的照片就能登上熱搜，讓不少網友直呼「衝著這張臉我一定要買票進戲院支持」。首度演出動作片的他也說「我之前飾演的角色都比較細膩，這次則是飾演需要打架的角色」，並表示自己是該系列的粉絲，「從被選中參演後就立刻對馬東石前輩說想痛快地挨打，所以我完全不擔心挨打！」