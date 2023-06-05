資源饋匱乏的偏鄉孩童常以泡麵、白飯醬油當成一餐正餐，佳格過去三年致力於偏鄉兒童鈣質教育，盼大眾響應「以愛灌溉食育箱」計畫。（佳格食品提供）

日出茶太國際公益日幫助自閉兒早療自立。（日出茶太提供）

企業以實際行動挺公益，深化企業影響力，也為品牌形象加分。啟程近十年的7-11「好鄰居送餐隊」加入生力軍，全新三溫層「OPEN!行動購物車」四輪入列，今年6月起攜手一粒麥子基金會，於花蓮展開好鄰居送餐隊的全新服務；佳格食品集團攜手博幼基金會將物資於暑假送進偏鄉，補齊弱勢兒童暑假營養缺口；日出茶太重點關注自閉症星兒，啟動國際 「The Hope Project」計畫，期望藉此拋磚引玉，喚起大眾對自閉兒的關懷與重視。

據內政部統計，2025年全台朝向「超高齡社會」發展，65歲以上老年人口占比將超過2成，亦即每5人就會有1人是65歲以上長者，其中購物不便區域長者需要公益團體長期穩定支援協助日常送餐，為補足公益團體於假日送餐人力缺口，7-11把愛找回來公益服務平台自2014年起號召門市夥伴共同成立「好鄰居送餐隊」，目前共有29家門市投入「送取餐服務」，至今服務近20萬人次、送出超過1500萬元物資遍佈於新北市、花蓮縣等8大縣市，補足長輩餐食缺口。

為擴大服務量能，好鄰居送餐隊規格結構再進化，7-11首度將「OPEN!行動購物車」深入鄉鎮送餐，不僅為長輩遞送生活物資或營養補充品，更善用行動式小型門市空間優勢，將巷口常見的便利商店服務深入購物不便的鄉鎮角落。

佳格過去三年致力於偏鄉兒童鈣質教育，捐贈百萬瓶牛奶到偏鄉。近期正式宣佈升級計畫理念、以「全面營養照顧」為核心推出「以愛灌溉食育箱」計畫，佳格食品集團目標捐助總價值900萬的「以愛灌溉食育箱」。首先，佳格食品集團攜手博幼基金會將物資於暑假送進偏鄉，補齊弱勢兒童暑假營養缺口，其次，佳格也將發送超過千份兒童營養知識墊板及教案，盼助孩童營養自立、每日三餐都能正確地選擇營養的食物，總計目標照顧逾5000名偏鄉兒童家庭。

佳格邀請社會大眾共同響應「以愛灌溉食育箱」計畫，即日起至30日於佳格食品集團自營電商「佳格健康GO」認捐一份「以愛灌溉食育箱」，佳格加碼再捐一份；另消費者同時段於實體通路購買「福樂一番鮮」1830ml系列，佳格將提撥銷售總額10％，作為以愛灌溉營養物資。

茶飲品牌「Chatime 日出茶太」串連全球六大洲合作夥伴投身公益，將6月6日訂為「Chatime International Service Day日出茶太國際公益日」，並制定「Chatime CommuniTEA」計畫，致力於環境保護、兒童教育、與社會關懷三大議題。今年，日出茶太重點關注自閉症星兒，啟動國際 「The Hope Project」計畫，與馬來西亞自閉症團體EAP及社團法人中華民國自閉症總會、社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會合作，提供台灣自閉症星兒在日出茶太門市職訓與實習機會，以授之以漁的精神幫助星兒自助自立。

同時，透過希望畫展，傳遞星兒未來夢想，鼓勵築夢踏實。亦於6月5日至6月8日全台門市推出太極厚茶拿鐵買一送一優惠，將所得全數捐贈。