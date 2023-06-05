統計全國移轉面積與棟數資料，隨房價上揚國人購屋面積越來越小，今年前4月平均買賣移轉面積為30.6坪，較7年前2016年全年平均，少了3.1坪，其中包括台北市平均移轉面積剩下22.3坪，小宅化趨勢明顯，另外南部地區的台南市、高雄市今年前4月買賣移轉面積，也都小於過去7年全年平均，台北與南高移轉都寫下統計以來新低，顯示房價上漲過程中，購屋面積越來越小。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價加上新大樓的公設比較高，即使已經使用30年期房貸來降低負擔，但國人還是出現越買越小的現象，雙北市平均購屋面積都不到30坪，中南部地區的購屋型態也由透天當道，逐漸轉為電梯大樓型產品，且北部建商南下推案，房價越來越高狀況下，為迎合消費者的購屋負擔，規劃產品也複製北部經驗，包括坪數縮減與推出更多的兩房產品，因此購屋面積統計也有變小的趨勢。

統計顯示，北市今年前4月平均買賣移轉面積為22.3坪，坪數持續創低，2017~2022年多能維持在24~26.6坪；新北市則是去年僅剩下25.4坪，成為2016後新低，今年前四月維持去年偏低的25.4坪，顯示新北市也隨房價上漲，購屋坪數縮水；至於六都今年前4月買賣移轉面積平均最大的是台南市的36.6坪，不過2016~2022年台南市有3個年度平均移轉都超過40坪，今年寫下2016後新低的36.6坪；高雄市前四月買賣移轉坪數平均也跌破30坪，也是近年首見，高房價影響之下，普遍移轉面積越來越小。

曾敬德表示，高房價的區域很容易出現小宅化的趨勢，如香港也是有居住面積偏小的問題，除了高房價影響外，人口組成有明顯改變，也讓民眾對於居住空間需求下降，一手案在規劃時也會考量坪數、總價問題，去壓縮部分區域的空間拉高坪效。