全福正在執行美國三期臨床試驗的乾眼症新藥BRM421，預計召收超過700位中重度乾眼症患者，目前收案進度符合預期，目標年底前完成三期臨床試驗。由於重度乾眼症患者是無法經由人工淚液或抗發炎藥物控制病情，BRM421挾獨特機轉優勢，有機會成為全球第一個修復角膜的乾眼症新藥。

而在神經營養性角膜炎(NK)新藥BRM424，希望有機會在6、7月可以開始收案，目標收案50個人。目前已取得美國FDA的孤兒藥資格認定，藉由孤兒藥激勵法規的優勢，可降低開發成本，有助新藥的及早上市，搶攻龐大未滿足的醫藥商機。

全福總經理徐文祺也表示，全福生技研發團隊擁有以轉譯醫學為核心競爭力的新藥開發實績，運用獨特的色素上皮衍生因子短胜(月太)鏈(PDSP)技術平台，七年內開發出數項以促進幹細胞修復為機轉的創新(first in class)候選新藥，未來更將以專業團隊高效率的研發執行力，持續引進及推動相關新藥產品之開發。

展望未來，全福生技也將積極推動全球市場的技轉授權，獲取里程碑及銷售權利金挹注，同時擬申請以科技事業申請股票掛牌上市(櫃)，對未來營運抱持審慎樂觀。