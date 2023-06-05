性騷擾事件層出不窮，台北市天母某知名百貨還出現「摸陰狼」，5歲女童芳芳（化名）3日下午，與父母和11歲的姊姊芬芬（化名）前往逛街用餐，卻在女廁門口遭一名男子拉住強摸下體，芬芬見狀挺身護妹並大聲尖叫，犯嫌見狀則立刻逃脫，小姊妹的內心因此事飽受驚嚇，芳芳還大哭表示「那邊好痛」，稱自己以後再也不敢出門，士林警方則已鎖定犯嫌，目前正全力追緝中。

「人來人往還有這麼多監視器，真的想不到會發生這樣的事情。」想到當日的情況，芬芬和芳芳的母親至今仍心有餘悸，她提到，當日下午2點多便發現犯案男子在百貨公司徘徊，其目光更有意無意的瞄向商場內的小女孩，詭異眼神讓人心生不適，沒想到他竟真的在公共場合伸出魔爪。

小姊妹母親提到，當日下午4許，芬芬與芳芳一起進洗手間，該名男子則尾隨進入，但疑似怕有人進廁所沒機會下手而折返，在洗手間門口等候2人出來，見芳芳出來後，立刻將她大力扯住並強摸下體，芬芬見狀立刻捨身護妹，將妹妹拉回來並放聲尖叫，犯嫌則連忙跑進男廁躲藏。

此事也讓小姊妹飽受驚嚇，芳芳事後更抱著父親放聲大哭，不斷表示「那邊好痛」，稱自己「再也不出門了」，芬芬同樣驚魂未定，返家後還深陷恐懼之中，多次問母親「有什麼辦法能忘記這件事？」小姊妹的父母心疼不已，當日傍晚5時許便向士林警分局提出告訴。

「我真的無法想像，如果妹妹被拉進廁所反鎖，這中間會發生什麼事情。」小姊妹母親表示，犯嫌疑似早已下手多回，他犯案前在廁所外從容等待，被發現後還沒有第一時間離開案發現場，行徑極為熟練，她更擔心犯嫌持續在外橫行會導致更多女童受害，「希望警察能快點找到這個專挑小孩下手的變態，給他應有的懲罰。」

士林警分局則表示，案發後積極調閱監視器，目前已鎖定犯嫌身分，正積極偵辦中，相關案情則待犯嫌落網後進一步釐清。

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