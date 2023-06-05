民眾今（5日）下午3時許在新北市微風運河疏洪一路固定廁所前，發現一具男性屍體在河面上載浮載沉，消防局獲報派員前往打撈。（翻攝畫面）

民眾今（5日）下午3時許在新北市微風運河疏洪一路固定廁所前，發現一具男性屍體在河面上載浮載沉，消防局獲報派員前往打撈，死者為男性、年齡約20至30歲。蘆洲警分局表示，已進一步釐清死者身分以及落水原因。