微風運河驚現男性浮屍 警調查身分死因 17:052023/06/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾今（5日）下午3時許在新北市微風運河疏洪一路固定廁所前，發現一具男性屍體在河面上載浮載沉，消防局獲報派員前往打撈。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾今（5日）下午3時許在新北市微風運河疏洪一路固定廁所前，發現一具男性屍體在河面上載浮載沉，消防局獲報派員前往打撈。（翻攝畫面） 民眾今（5日）下午3時許在新北市微風運河疏洪一路固定廁所前，發現一具男性屍體在河面上載浮載沉，消防局獲報派員前往打撈，死者為男性、年齡約20至30歲。蘆洲警分局表示，已進一步釐清死者身分以及落水原因。 神舟十五號帶回大陸第4批太空實驗樣品 再生稻亮相 男採海菜溺斃！車輛停靠岸邊整天民眾報警 遺體被撈上來 12星座6／5～6／9運勢 金牛喜事上門 雙子大轉型 #微風運河 #死者 #身分 #男性 #出現 也許您會感興趣 推薦閱讀 半導體女王蘇姿丰獲殊榮 獲頒清華大學名譽博士 11:492023/06/05 財經 守護新竹母親河 清華大學聯手富邦人壽出擊了 15:442023/06/05 生活 女騎士遭路中尼龍線割喉！脖子現血痕 竟是風箏飛越馬路 12:172023/06/05 社會 唐綺陽本周運勢 水瓶事業蒸蒸日上 巨蟹財運爆發 07:002023/06/05 運勢 《電子零件》合正併購效益顯現 全年營運可望比去年好 11:482023/06/05 財經 天赦日相連芒種 把握最強轉運時機 祈願後別忘1事 09:332023/06/05 運勢 找到了！高中生到台中海邊戲水失聯37小時 民眾發現遺體 08:282023/06/05 社會 這癌症是男性第5大癌 醫：50歲以上就要每年篩檢 12:342023/06/05 健康 ＃MeToo連環爆！專家憂若未妥善處理 傷害恐更大 12:162023/06/05 生活 控王丹性騷…徐男今晚9點半直播「對決」 再爆：不只對我 08:462023/06/05 政治 帕運逆光飛翔 視障柔道選手李凱琳「人生有柔道」 15:452023/06/05 生活 陸官媒：中國財政狀況健康安全 16:482023/06/05 兩岸 外送平台運費破百 她傻了！眼尖網見1符號秒懂：當然貴 15:542023/06/05 生活 《電腦設備》動力-KY今年營收持穩 非電競等新品占比衝20% 09:382023/06/05 財經 「午夜雷雨」連轟3天罕見！專家：1年發生不到10天 08:232023/06/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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