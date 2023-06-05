郭靜出道16年將於8月20日在Zepp New Taipei 舉辦「喵喵咪呀演唱會 Miāo² Mia」，演唱會名稱有驚喜、跌破眼鏡寓意，象徵她從單純演唱情歌的歌手身份，轉而參與各類型綜藝節目、舞台劇、舉辦展覽，更投資副業成為老闆，各種突破自我框架的轉變，屢屢讓人驚艷，這次演唱會也力求驚艷，在音樂挑選上費盡心思，希望帶給歌友全新感受，絕對要讓大家「充滿驚喜、跌破眼鏡」。
她首度挑大樑擔任演唱會概念總監，主視覺以愛貓為靈感，有關貓咪相關的圖像將由她一手完成，沒學過設計的她，坦言此次任務艱鉅壓力極大，靠著家中飼養的愛貓七七、森森、Toby擔任模特兒，讓她繪出更多「喵喵們」的可愛樣貌。至於密謀什麼樣的演出驚喜，郭靜故作玄虛表示：「來了就知道，絕對會大家心滿意足地帶著滿滿的感動回家！」演唱會門票10日於KKTIX及全台全家便利商店開賣。
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