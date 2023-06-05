蔡英文總統今天接見環保團體指出，《氣候變遷因應法》子法將會陸續提出；碳權交易所也將在下半年成立，未來將會透過「碳權交易」、「增量抵換」和「自願減量」，三管齊下落實淨零排放的目標。並持續強化電網韌性，積極投入儲能設備的建置，來提升及確保供電的穩定性。她也希望在推動各項重大的政策前，都能經過更廣泛的社會溝通，取得更大的社會共識。

蔡英文今天下午接見「2023全國NGOs環境會議環保團體代表」表示，從她上任以來，這個溝通平台有許多制度上的進展，也攜手完成了很多事。從起初只有面對面溝通，到2019年開始，建立制度把大家的建言納入列管，定期追蹤進度。到今年，我們用更縝密、提高層級的溝通，讓各部會與各團體代表提前對焦。

總統府祕書長林佳龍上周先與環團代表收集議題，她希望大家有感受到執政團隊的誠意，以及對永續議題的重視。她也感謝環團朋友在過去7年，跟政府一起努力及面對許多困難的議題，讓臺灣的永續一步步往前推進。

蔡英文舉例，像是「龍崎掩埋場」的環評審查，隨著今年4月修正《環評法》而失效；我們把爭議劃下句點，朝永續的方向前進。立法院的這個會期，更是完成許多與環境永續有關的重要法案及修正案。

她細數，歷經6年多反覆討論的《礦業法》，三讀通過，刪除備受爭議的「霸王條款」，全面強化礦業管理與把關的機制，並且增進居民及族人的參與空間。這是臺灣20年來，最重大的礦業治理改革，也為臺灣的永續發展，劃下重要的里程碑。

在海洋保護的部分，實施23年的《海洋污染防治法》在前陣子修正通過；新制定的《海洋產業發展條例》也完成三讀。她說，我們不僅要強化處理海洋污染的機制，也希望在兼顧環境永續的前提下，為臺灣打造優質的海洋產業發展環境。

蔡英文強調，落實能源轉型，也是政府這幾年來一直在努力的目標。今年初，《氣候變遷因應法》三讀通過，我們也提出了邁向2050淨零排放的路徑。淨零轉型的過程需要機制的激勵，和全民的投入，《氣候變遷因應法》的子法將會陸續提出。大家所關心的碳權交易所，也將在下半年成立，未來將會透過「碳權交易」、「增量抵換」和「自願減量」，三管齊下，來落實淨零排放的目標。

她指出，臺灣再生能源的推動，逐步有了具體進展。去年，不只風電和光電的裝置量都創下單一年度新高，風電加光電總共發電140億度，是2016年的5倍；並且，去年一整年再生能源的發電量，也首度超過了核電。現在，加上《再生能源發展條例》再修正通過，也將為包括地熱發電等，新興能源的再生能源發展，建構更友善的發展環境。

蔡英文提到，如同她在520當天所說，到了2030年，不包括再生能源，我們新增的電廠機組，扣掉除役機組的「淨增加」數量，可以達到910萬千瓦，增加的量，將近核一加核二的3倍。我們也會持續強化電網韌性，積極投入儲能設備的建置，讓能源達到更有效率的運用，來提升及確保供電的穩定性。

環團今年倡議OECM，也就是「其他有效保育區域」的認證機制及標準，她說，我們期望未來能夠導入這個國際主流的趨勢，在合理開發之餘，能夠對生態補償有效管理；也將統籌各部會，定期檢討生物多樣性國家報告，並且予以落實。

蔡英文強調，這些涉及跨部會的重大議題，我們期待以行政院永續會為運作基礎，更系統性地追蹤，加強溝通、穩健推動。她希望，在推動各項重大的政策前，都能經過更廣泛的社會溝通，取得更大的社會共識，也希望在各種困難的議題中，能夠在最可行的方案之下，為了臺灣的永續發展共同努力。

今日與會團體代表包括台灣環境保護聯盟、台灣公民參與協會、台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會、關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣生態學會、公民監督國會聯盟、台灣環境資訊協會、台灣水資源保育聯盟、台灣動物社會研究會、惜根台灣協會等。