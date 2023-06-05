男子駕車腹部劇痛，警即時救援協助男子就醫。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市一名車姓男子，4日傍晚駕車行經平鎮區民族路雙連二段，突然腹部感到一陣劇痛，讓他痛到幾近昏厥，恰巧遇上巡邏員警，立即利用巡邏車將他送醫急救，所幸急救後並無大礙。

平鎮分局宋屋派出所所長鄒安晴表示，家住在楊梅區的24歲車姓男子，4日傍晚駕車準備前往中壢，突然感到腹部一陣劇痛，擔心可能因此昏厥而引發交通事故，正當手足無措時，巧遇到正在執勤的巡邏員警，因此決定尋求警方協助，希望能夠送他至醫院就醫。

巡佐陳智勇及警員楊捷翔見車男招手，立即意識到情況的緊迫性，見到車男因劇痛而呻吟、頻頻冒汗，員警擔心等待消防局派車救護抵達時間過長，可能因此延誤緊急就醫，因此當機立斷決定利用巡邏車將他送往醫院救護。

員警一路開啟警示燈及警報器，以最快速度穿越車陣，讓原本需要20分鐘的路程只花了短短6分鐘就平安抵達，車男經過診斷，原來是腎結石出血導致腰部劇烈疼痛，所幸巧遇巡邏員警即時協助，才結束一場虛驚。