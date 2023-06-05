被封為「新疆女神」、「新疆維納斯」的大陸女星古力娜扎，擔任模特兒時因精緻外貌受到關注，此後簽約唐人影視成為胡歌、劉詩詩的師妹，出道起就演女主角，星途相當順遂，但她的情路卻相當坎坷，早年與男星張翰在一起，卻因張翰與前任鄭爽分手時間太短就交新女友，古力娜扎沒少被攻擊是小三，遭受許多網路暴力，因此她關掉微博評論功能，近日她重新開啟該功能，表示7年了已經向前看。

大陸女星鄭爽與男星張翰拍攝《一起來看流星雨》時因戲生情，由於這部偶像劇在當時受到廣大觀眾喜愛，因此不少人對鄭爽與張翰的戀情喜聞樂見，張翰是鄭爽的螢幕初戀，兩人交往已有5年，她談到男友時總是相當甜蜜，甚至自爆覺得配不上男友，所以決定去整容，2014年6月鄭爽在活動上單方面宣布與張翰分手；張翰在同年9月就爆出與古力娜扎的戀情，但張翰出席活動時否認該消息，並表示與鄭爽還是朋友，沒想到10月古力娜扎與張翰共同拍攝電視劇《山海經之赤影傳說》並因戲生情，2015年8月兩人在微博公開戀情，卻被鄭爽的粉絲和部分網友認為是古力娜扎介入鄭爽感情，因此在她的微博下謾罵，被罵後古力娜扎索性關掉評論功能，不讓網友來自己微博留言。

古力娜扎重開評論區。（圖／翻攝微博）

今（5）日古力娜扎重新打開評論功能，並發文：「一眨眼都7年了，以前不能面對的，現在也都沒什麼了。謝謝每個維娜絲（古力娜扎粉絲綽號）多年的支持和鼓勵，往後的每年每天希望我們都能互相陪伴，也希望我們在各自的人生軌跡中都能發光發亮～評論區打開啦，來聊天吧」，她也在評論區表示：「曾經面對惡評，覺得一關了之，看不到就沒事了，但其實這樣也關掉了你們跟我聊天的管道，關掉了愛我的人表達愛意的管道。現在沒事啦，惡評不會再影響我，也不會再讓我內耗，我也不怕啦！」

古力娜扎透露不會被惡評影響。（圖／翻攝微博）

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