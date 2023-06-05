台大申請入學放榜，國立嘉義高中有16人正取台大各科系。（嘉義高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣大學申請入學今公布榜單，國立嘉義高中16人正取台大各科系，其中化奧、生奧金牌國手劉耀璘、黃亮昕錄取台大醫學系，楊丹葳、王靖富錄取牙醫系，表現優異。

嘉中指出，除台大醫學系、牙醫系外，理工學群部分，林子涵錄取電機系，蔡宗澤錄取土木系，高宇晨錄取醫學工程，蔡承宏錄取物理系，林益盈、鄭偉辰錄取生物環境工程系，于懿鈞錄取生物機電工程系，蕭逸翔錄取生物產業傳播暨發展學系。在社會組的表現，黃瑞麟錄取經濟系、郭育綸錄取政治系、羅傑勳錄取心理系、曾冠穎錄取會計系。

嘉中表示，台大醫學系本年度個人申請錄取40名，嘉中2位錄取，台大牙醫系錄取12名，嘉中2人錄取，主要除學生平常在課業及多元學習上的用心外，學校在學測後即刻展開醫科培訓輔導，每周安排1至2次培訓 ，邀請醫學系學長姐、業界醫師等進行培訓。

另學科老師、輔導老師進行專業科目輔導及實作訓練，周末再由學長姐進行MMI跑關、PBL訓練，以及模擬面試，讓進入2階面試的學生能有充分的準備，尤其是台大醫學系的複試生物、化學跑台實驗及牙醫系的素描、雕刻，都由學校自然科、美術科老師協助指導。

嘉中校長陳元泰表示，申請錄取台大各科系的人數增加，優異的成績表現，除同學們踏實勤勉全力衝刺外，嘉義高中各科教師的用心指導、行政全力支援及家長的背後支持，都是促成孩子成就夢想的重要助力，尤其是準備複試及面試過程中，導師、任課老師及輔導室同仁們，不斷進行各項面談輔導、實驗練習及指導學生自傳與資料準備，實驗室同仁全力支援實驗器材準備，透過團隊群策群力，點滴累積才能有此豐碩成果。