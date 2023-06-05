直播宮廟節目《來去廣澤宮》即將迎來一週年。（17直播提供）

17直播人氣宮廟節目《來去廣澤宮》，透過直播互動讓各地網友在家就能線上求籤解惑，隨著參與主播與網友越來越踴躍，6月6日（二）晚間8點即將進行特別企劃《來去廣澤宮棚內週年版》，節目首次移陣攝影棚進行，一年來總在鏡頭外專業解籤的搖滾宮主賴銘偉，終於不再只聞其聲，將首次在節目中露臉現場解籤並與大家互動，節目現場賴銘偉還將一展歌喉獻唱，演唱歌曲沒設限，搖滾宮主的歌迷將有機會上線互動點歌。

《來去廣澤宮》創新型態的宮廟直播節目受到網友支持，廣澤宮宮主賴銘偉欣喜意外表示，沒想到轉眼一年過去，他認為民俗信仰是落實在生活的每一天，充滿儀式感的紀錄生活，今後透過《來去廣澤宮》節目賴銘偉期盼能持續傳遞信仰生活和常民文化的冷知識，讓大家對於民俗不再有距離感，進而從生活中體驗人生。賴銘偉說到廣澤宮參拜問籤求補桃花補財庫的人不少，有弟子求了姻緣酒回去後，順利快速脫單，民歌天后鄭怡在喝過文財神賜的福酒後，隔日冷凍水餃訂單從沒有過的爆量，花了快一個月才陸續消耗完。

「廟會女神」曾甜將和賴銘偉搭檔主持這次一週年特輯，曾甜一路參與《來去廣澤宮》節目完全沒想到居然一週年了，她原以為對求籤解惑感興趣的人不多，沒想到每集節目都好多人報名，發現原來很多人都有疑難雜症想透過籤詩得到心理上的慰藉，也成了這節目走下去的動力。聽到賴銘偉終於將在6月6日的節目中露臉，曾甜立刻冒出危機意識說：「可惡！工作可能要被搶走了，哈哈！」但又覺得賴銘偉是這節目最重要的靈魂人物，早該露臉了，也期待節目中一起玩更有趣，還想讓大家看看賴銘偉鏡頭外調皮的樣子。

曾甜希望讓更多人知道，每個人都有心事、每個人都有內心深處的疑惑或遺憾，遇到撞牆期時，不妨透過《來去廣澤宮》節目，聽聽籤詩給的意見成為推你一把的助力，也許會對事情有所改觀進而繼續往前走。曾甜自己就常因為一支籤詩明白內心想法，因而放下了很多事情，不再糾結。曾甜現階段只希望身體健康狀況穩定、工作也穩定就好，桃花完全不強求了！

這次6月6日參與節目還有3位17人氣主播艾莉莎Alisa、丸子和主持人蜆仔，分別被各自直播間粉絲拱上《來去廣澤宮》求籤開運，聽到這次節目在棚內進行，蜆仔笑說擔心自己會職業病發作搶麥當起主持人，蜆仔這次主要關切自己的事業運勢，想問問是否有海外發展機會，艾莉莎想補桃花，因為桃花也能增加人緣，丸子則好奇自己直播的事業運，兩人聽到節目中將現場近距離聽到賴銘偉演唱，興奮搶先敲碗點歌都喊想聽《為你而活》。