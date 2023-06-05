桃園機場公司5日舉辦「111年度桃園國際機場服務楷模頒獎典禮」，歷經COVID-19疫情三年低潮，桃園機場再現旅遊人潮，恢復昔日門庭若市景象。機場服務24小時不打烊，公開辦理表揚大會以肯定優秀的50名服務同仁 。（陳麒全攝）

桃園機場公司5日舉辦「111年度桃園國際機場服務楷模頒獎典禮」，歷經COVID-19疫情三年低潮，桃園機場再現旅遊人潮，恢復昔日門庭若市景象。機場服務24小時不打烊，公開辦理表揚大會以肯定優秀的50名服務同仁，像是幫老夫妻扛行李的計程車司機、為同仁量身打造防疫隔板的地勤人員、協助轉機旅客返回一萬公里遠家鄉的移民署科員等，貼心服務讓同仁和旅客留下深刻印象。

機場公司董事長楊偉甫表示，身處國門第一線的「桃園機場服務大聯盟」，防疫期間夜以繼日堅守崗位，守護國門，解封後迎接復甦新象，用最優質的服務迎接出、入境和過境的旅客們。桃園機場在ACI／ASQ的評比與Skytrax成績備受肯定，這些榮耀都是屬於桃園機場所有工作人員努力的結晶，感謝大家對桃園機場服務品質提升的努力，獲獎的50位人員不僅足為同仁表率，也使得桃園國際機場的軟實力更為精進。「有人流，就有服務」，5月旅客人數已突破千萬人，機場公司預估年運量達2800萬人次，旅客人數跟服務會持續提升，相信撥雲見日溫暖出發，桃園機場能再造榮光。

勇敢站到防疫第一線的計程車司機李苔鈞，主動加入防疫車隊行列。他曾經載著一對屆齡快80歲的老夫妻返回高雄旗津家，由於夫妻倆在高雄住處無電梯，從美國返台已經花了18個小時，還得舟車勞頓返鄉，更別說需要體力搬運5大卡行李到四樓，李苔鈞本著「助人為快樂之本信念」協助搬運行李，行程結束後返家已逾凌晨兩點，他不畏苦，積極熱情，對於能加入國家機場防疫車隊感到與有榮焉。

內政部移民署國境事務大隊特殊勤務隊科員黃翊鈞，曾協助一名患有失智症的德國籍婦人返家，由於婦人從桃園機場轉機時時空錯亂不願搭機，黃翊鈞主動擔任橋樑，負責和婦人的家屬及航空公司溝通與聯繫，終於讓婦人順利搭機，返回遠達一萬公里的家鄉，黃翊君捨身處地替人著想，就是希望讓民眾感受到屬於台灣專有的人情味。

昇恆昌顧客服務員陳宜雯，曾協助一名旅客找回遺失的護照和登機證。由於旅客想不起自己在哪弄丟證件，陳宜雯秉持專業熱情的服務精神，鍥而不捨，按旅客行徑動線地毯式努力尋找護照及登機證，此舉讓旅客感到非常溫暖，事後特地寫信向其表達感謝之意。

中華航空地勤服務處標準組督導員李佑祥，疫情期間拿著捲尺穿梭櫃台，為的就是幫同仁量身打造適合的防疫隔板，讓同仁安心工作，除此之外也會協調分區辦公事宜，同仁笑稱他是神燈精靈，面對各種突發狀況都能迎刃而解。

兆豐國際商業銀行桃園國際機場分行辦事員張銘汶，總是帶著親切溫暖的笑容，秉持專業協助機場周邊單位工作人員解決問題。有著敏銳的觀察與高度警覺意識的她，曾經成功協助避免機場同仁被詐騙。

交通部觀光局旅客服務中心服務員鄭淑錦，在疫情期間協助一位長年居住美國回台奔喪，須住進防疫旅館的長輩。因其不善用社群軟體，鄭淑錦就利用自己的手機加入檢疫所的LINE，並協助溝通和訂房，事後老太太感動哽咽向他道謝。

今年選出的楷模共分為12類，除「年度服務楷模」的選拔活動外，特別新增「防疫楷模」獎項，包含最佳服務獎26人及最佳防疫獎24人，而桃園機場服務大聯盟有許多優秀的同仁，優良事蹟不勝枚舉，包含聯新國際醫院機場醫療中心、長榮航空、星宇航空、外交部領事事務局、良福保全、采盟免稅商店、疾管署、防檢局、移民署、海關、機場公司、航警局等單位，獲獎同仁實為眾人楷模，用心有溫度的服務讓每位來到桃園國際機場的旅客賓至如歸。