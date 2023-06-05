台灣連鎖品牌館是展中最具規模國家館，集結11家台灣連鎖加盟品牌，包括手搖飲品牌Coco、不要對我尖叫、太陽先生、NUTTEA堅果奶茶、TEA TOP第一味、御私藏、一芳水果茶，及小吃點心品牌鮮芋仙、清原、月見山沙威瑪及凍心冰淇淋。參展業者除尋找紐約區代理商之外，亦放眼美國東岸及國際市場，藉由此一美國最大連鎖加盟展平台，搶攻國際市場商機。

清原在台灣的門市已超過200家，首家海外門市即將於今年6月於洛杉磯開幕。清原海外執行長林志松指出，旗下的包裝食品刻正與美國超市洽談，同步發展美國市場通路商機。

駐紐約台北經濟文化辦事處(TECO)李光章大使也來到現場了解各家業者的品牌理念及交流美國消費市場趨勢。李大使表示紐約消費者消費能力高且勇於消費，手搖飲在紐約一杯價位約6美元以上，消費者仍然樂意買單，鼓勵台灣連鎖加盟品牌業者來美拓展事業版圖。

紐約國際連鎖加盟展示美國商務部所支持的展覽，為美國規模最大的連鎖加盟展，展覽除了吸引美國當地市場買主外，亦吸引來自全球各地的買主，包括加拿大、澳洲、印度、非洲等地買主，超過250家參展商參展。參展商包括教育服務、餐飲、健身、零售及金融服務等連鎖加盟品牌，及開業設備、諮詢顧問、房地產、室內設計修繕等產業上下游業者，國際展區國家館除台灣外，還有日本館及韓國館。