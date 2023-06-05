台灣智慧營運塔規畫至今歷經三朝，到現在仍是一大片空地。(林欣儀攝)

台中市目前大型重要建設包括有國際會展中心、綠美圖及中台灣電影中心、台灣智慧營運塔，其中台灣智慧營運塔推動至今歷經三朝，卻仍是一片空地，而電影中心蓋好2年仍無法實際營運，議會5日考察，要求沒有具體目標的就乾脆別蓋了、蓋好的建設也不該放著養蚊子，要求市府加速推動，別讓重大建設一再延宕。

台中市府經發局指出，台灣塔的推動將參考台北101模式，朝百貨零售業方向，且以完全民間投資、市府0預算的方式進行，未來將調整容積率及建蔽率，盼吸引廠商投資。新聞局則強調，近來已與10多個團隊溝通，預計第三季重新對外招標，希望今年內完成招商並於2年內啟用。

市議員楊大鋐表示，台灣智慧營運塔從前市長胡志強時代規畫至今，預算年年都匡列，卻每年都在做可行性評估，根本是浪費錢，如果市府有開發目標就應儘速推動，若沒目標且遲遲不蓋，就是浪費預算；另電影中心完工已經2年，仍無法委外營運，也可改變方式、考慮分層標租的方式，否則2年後還是養蚊子。

市議員黃守達說，建設案採取BOT方式是促進民間參與的手段，但智慧營運塔是沒有目標，有辦法找人BOT嗎？如果做不到就別再浪費資源，該撤退就撤退。議員謝家宜也認為，市府應確實檢討智慧營運塔有無興建必要，否則未來開始推動，又遭遇不斷流標、追加預算等過程。

市議會交通地政委員會召集人陳淑華表示，智慧營運塔近5年進度停擺，預算至今花了多少錢？到底蓋不蓋得起來？電影中心若今年完成招商，還要花2年裝修整備，是否可像市府推估的在2025年營運仍是問題，市府應清楚向市民交代，不要讓重大建設一直延宕。

市府指出，智慧營運塔在胡志強時代以「台灣塔」規畫推動，當時花了約4億元後建設喊卡，到林佳龍時期改為「智慧營運中心」、規畫費約1.3億元，現在變更為「台灣智慧營運塔」，將採101模式推動，目前已進行先期規畫，接下來將放寬該處建蔽率、容積率，盼擴大規模、鼓勵民間來做，大力推動中。