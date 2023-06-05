大溪婦女成長協會包粽1500顆分送弱勢及公僕。(陳治文提供／呂筱蟬桃園傳真)

邁入第11年的桃園市大溪婦女成長協會會員已達800多人，除了疫情停辦年，每年都在端午節前舉辦「包粽送愛心」公益活動，今年成員總計親手包1500顆粽子，分送弱勢機構、消防隊、派出所等機關，攜手給予弱勢族群與公僕滿滿愛心與溫暖。

大溪婦女成長協會理事長同時也是市議員陳治文表示，該會志工將近百人，結合各「愛心善廚師」社團，今年並與中華民國國際美饌交流協會合力舉辦愛心活動，也感謝月眉山觀音寺提供場地，讓全體志工處理食材採購、料理及包粽等流程，而愛心活動經費皆由「加多寶聯合實業有限公司」贊助，讓整個活動能夠圓滿順利。

她也說，將愛心粽包裝分串完成後，由她帶領幾位協會幹部分送大溪區內弱勢機構、個案及派出所、消防隊與國稅局（民眾剛報完稅）等機關公僕，期盼協會的「包粽送愛心」公益活動只是一個開始，她相信還有很多社團及善心人士會舉辦相同或不同類型的公益活動，希望能相得益彰攜手共同來給弱勢族群與公僕溫暖、打氣。