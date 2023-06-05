宜蘭縣議員簡松樹說，主委聯誼會此舉動非常不適當！（吳佩蓉攝）

新生代議員林詩穎表示，主委聯誼會的建議不代表宜蘭縣黨員或宜蘭縣公職全面的聲音。（吳佩蓉攝）

民進黨全國各縣市黨部主委聯誼會昨（4日）在宜蘭縣召開，會中提案請中央黨部徵召宜蘭縣黨部主委陳俊宇代表宜蘭參選立委，獲得所有主委的支持與共識；陳俊宇希望黨中央盡快決定人選，讓選戰就定位，迎向勝利。對此，新生代議員林詩穎表示，主委聯誼會的建議不代表宜蘭縣黨員或宜蘭縣公職全面的聲音。

主委聯誼會昨晚在會議中建議中央黨部讓中生代勇敢承擔，徵召宜蘭縣黨部主委、全國聯誼會會長陳俊宇，獲得一致支持，且信賴台灣之友會秘書長陳金德也受邀列席，他表示會將此提案決議向主席賴清德報告。

陳俊宇表示，希望有機會爭取到宜蘭區域立委參選機會，縣內有許多優秀同志相繼表達爭取立委提名，他都表達尊重，也希望黨中央盡快決定人選，讓選戰步調可以馬上就定位，這樣才能迎向2024選戰勝利。另有人建議以民調方式決定徵召人選，陳指出，一切機制都尊重中央黨部決定，黨部有選策會，如何決定他都尊重。

議員簡松樹說，主委聯誼會此舉動非常不適當！他們不了解宜蘭縣選舉生態，無法代表宜蘭縣基層選民及民進黨基層黨員的心聲；他強調，宜蘭還不到那麼艱困的選區，一定要栽培黨內優秀人才，得到黨內最大共識來參與此次選舉，不要用中央執政的角度來看待這場選舉，應利用立委選戰來為宜蘭政治環境延續地方的心聲。

議員林詩穎表示，民進黨黨部主委聯誼會這樣的建議，基於大家都是各縣市的主委，當然是立挺陳俊宇，宜蘭縣必須產出一個立委的候選人，所以他們的建議不代表宜蘭縣黨員或宜蘭縣公職全面的聲音。

她強調，不管是黨外徵才，只要跟民進黨理念相符的人選，表示樂觀其成；前提是這些名單有沒有跟縣內黨公職討論過或交換過意見，這才是重點，對於未來出現的人選才會最符合大家所期待的，也會提高輔選上的動力，請黨中央盡速給出名單。