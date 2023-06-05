曾駕駛過U-2高空偵察機的教官蔡盛雄與當年在黑貓中隊拍下的照片合影。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政試玩〈黑貓：逆光〉。（陳夢茹攝）

前空軍桃園基地設施群曾是台灣最富有神秘色彩的國防軍事基地，其中的35中隊，全名為「空軍氣象偵查研究組」又稱黑貓中隊，執行冷戰時期戰略偵查空照的特殊任務，具有重要歷史意義及價值。桃園市文化局以黑貓中隊的歷史故事做改編，設計出解謎電玩遊戲〈黑貓：逆光〉，盼能讓更多民眾認識這段歷史，該遊戲於5日在Steam平台上線，供民眾免費下載。

〈黑貓：逆光〉解謎電玩遊戲是透過第一人稱與3D視角，帶領遊戲體驗者走入1960年代我國空軍與美方中情局合作的神秘高空偵察部隊生活場景，玩家化身攝影師阿誠，遊走在U-2偵察機停放的H5棚廠、美方顧問暨空勤俱樂部之中，與黑貓中隊人員、退役軍人、研究生等角色對話並解謎破關，期待民眾能藉由遊玩的過程，身歷其境的了解前空軍桃園基地設施群與黑貓中隊的歷史。

市長張善政表示，許多年輕人已經不了解當年冷戰的時光背景，也不曉得黑貓中隊駕駛的U-2高空偵察機有多厲害，它的設計是可以飛到一般戰鬥機無法飛行的高度，飛行員必須駕駛偵察機至對岸的上空拍照、蒐集軍事情報，這段歷史相當寶貴。

「雖是電腦遊戲但也不能偏離文史資料！」張善政說，希望在輕鬆玩遊戲之餘也能學習歷史。文化局補充，〈黑貓：逆光〉委託迷走工作坊，協同歷史顧問老師郭冠麟、曾駕駛過U-2高空偵察機的教官蔡盛雄一同考察歷史場景，並結合3D點雲掃描建模，以重現桃園基地時空風貌。

蔡盛雄曾駕駛U-2偵察機到中國上空執行高空偵察任務，他直呼，身為黑貓中隊的一員秉持著「國家、責任、榮譽」3點原則，沒有國哪有家，沒有人是不怕的，但就算怕輪到你還是得去執行任務，自己的國家需要自己保衛。