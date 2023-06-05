台中市青年高中餐飲科6位學子日前遠赴韓國參加「2023 KICC韓國國際餐飲大賽」，他們表示，前往韓國途中提心吊膽，深怕作品撞到壞掉、碎掉，小心翼翼保護。（青年高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市青年高中餐飲科學生林明宏（右）、吳仲杰（左）各奪下巧克力BONBON展示1金。（潘虹恩攝）

台中市青年高中餐飲科學生張恩慈、邱筠筑、周琳潔與李苡昕分別榮獲糖花工藝展示2金、1銀、1銅。（潘虹恩攝）

韓國號稱參與國家最多的國際實體廚藝餐飲大賽之一「2023 KICC韓國國際餐飲大賽」落幕，台中市青年高中餐飲科6位學子日前前進國際，遠赴韓國首爾AT展覽館展開為期3天的賽事，最終奪下糖花工藝展示與巧克力BONBON展示4金1銀1銅的好成績。

「2023 KICC韓國國際餐飲大賽」吸引全球10個國家、近6000名選手參賽。青年高中餐飲科教師廖宗彥說，比賽種類包括靜態工藝如糖花、翻糖、巧克力等，以及動態流程如廚藝展現，此次台灣有160位學生參賽，青年高中是唯一以高中階段參賽，派出6位同學，獲得4金1銀1銅佳績。

學生林明宏、吳仲杰各奪下巧克力BONBON展示1金。林明宏說，他由別校汽修科轉來讀餐飲，經驗和證照都慢了1年，希望更快跟上目標，而他的作品與自身經驗呼應，將內餡結合酸甜苦辣的風味呈現人類多變的心情，外型以老鷹追逐獵物展現人追求目標勇往直衝的樣貌，此次出國比賽對他是很好的收穫；吳仲杰的作品以生態為主體，水母和樹木結合打破海洋與陸地的界線，展現獨樹一格的生態美景，他表示，原本只想風平浪靜的度過高中生涯，後發現對巧克力有興趣，「決定衝一波做到最好」，能拿到金牌很感動。

學生張恩慈、邱筠筑、周琳潔與李苡昕分別榮獲糖花工藝展示2金、1銀、1銅。張恩慈說，她在準備糖花比賽時有專題又考證照，擠出零碎時間去進行，相當不容易，有幸獲得金牌很意外，希望用作品鼓勵更多人努力達到目標；周琳潔說，它的作品前後耗時3個月，糖花很脆弱，過程要很專注、細心，否則碎掉整顆都要重來，很開心獲獎；邱筠筑與李苡盺則表示，他們首次參加實體比賽，看到別人的作品都覺得有更多進步的空間，不過努力有所回報，獲獎後都覺得前面的辛苦很值得。

青年高中餐飲科主任方品傑說，近年隨時代進步，餐飲科定期引進新師資發展新技術，並嘗試多元管道讓學生獲得成就感，除安排校內、外比賽，也一步一步前進國際，要求每個學生都要進行，因此他們具備文書能力、統整能力，以及更豐富的經驗，相信可以讓孩子們更快、更深入銜接大學，持續往目標邁進。