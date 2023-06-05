民進黨台北市議員王世堅（前左）5日在市政總質詢上送給台北市長蔣萬安（前右）秤子，表示蔣萬安身為首都市長，要自我期許「我心如秤」，公正秤量各項市政建設、資源分配，放下政黨成見，當全民市長。（趙雙傑攝）

台北市長蔣萬安（見圖）5日到市議會進行市政總質詢，針對議員王世堅送上秤子要求他「我心如秤」，要公正秤量市政建設的重要性，做好資源分配，笑著表示「謝謝議員，我心有所屬」，他會很想念王世堅，希望王世堅可以繼續在議會。（趙雙傑攝）

民進黨台北市議員王世堅自稱「蔣師」，台北市長蔣萬安5日赴議會進行市政總質詢，王世堅再次送上禮物「秤子」，望蔣萬安「我心如秤」，秤量市政資源的輕重緩急。蔣萬安則回，「我心有所屬」。令王世堅驚嚇3秒，蔣萬安笑著解釋，「我會很想念議員，我希望議員可以繼續在議會。」王世堅也笑說，害他突然想到民進黨立委何志偉。

王世堅指出，前台北市長柯文哲說已經規劃好市政，要蔣萬安柯規蔣隨，但蔣萬安上任5個多月來，聽說身旁都是太子少保，幫蔣做決定、甚至連蔣談話都必須按照談參，蔣看來就是打安全牌的太平市長，施政沒有亮點。蔣萬安首次赴議會進行市政報告，當時送出螺絲起子，因做好市政的第一步就是要拴緊市府團隊的螺絲。

王世堅說，今日再送出第二項禮物秤子，身為首都市長要自我期許「我心如秤」，以公正秤量各項市政建設、資源分配的重要性和必要性，市政資源有限，要公正秤量出緩急輕重，屏棄黨派思考、放下藍綠白成見，要公正無私，當全民市長。

蔣萬安收下禮物後回覆，「謝謝議員，我心有所屬。」王世堅愣住3秒後問，「啊？」蔣萬安笑說，「我會很想念議員，我希望議員可以繼續在議會。」王世堅也笑回，「嚇我一跳，我突然想到何委員（何志偉），不，對不起，嚇一跳抱歉。」