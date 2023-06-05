桃園市八德區人口突破21萬人，當地學校陸續總量管制，在地議員指出，原規畫要新設永豐國中、大福國小等學校，卻遇到一些問題卡關停擺，憂心就學需求無法被滿足。市府回應，貿開市地重劃案將改為公辦市地重劃，尚無法確定會建置永豐國中，至於大福國小這個月會審議計畫書。

市議員呂林小鳳指表示八德區近年來建設多，人口不斷上升，但周邊學校的建置速度卻不及人口增加的速度。市府原預計要新設永豐國中，採取永豐高、國中分治計畫，但因市地重劃案卡關而停擺，大福國小的進度也不明朗，擔心無法滿足在地學生龐大的就學需求。

呂林小鳳指出，貿聯倉儲位處衛福部桃園醫院對面，而「貿開自辦市地重劃」以其為主體，遇上原物料、工資頻頻上漲，自辦市地重劃突然喊卡，這導致重劃區內有塊2公頃，原預計要新設置永豐國中的預定地也跟著停擺。而大湳地區有1.72公頃的文小四預定地，預計要設置大福國小，但目前進度也不明確。

都發局回應，貿聯擬定貿開自辦市地重劃的細部計畫多年遲未有進度，去年貿聯因考量原物料、工人薪水上漲，解散重劃會、停止自辦市地重劃，市府決議改採公辦市地重劃，目前處於招標階段。未來會邀集相關局處共同討論需要什麼公共設施，尚無法確定該塊預定地是否會建置永豐國中，不過也承諾會重新審視原本的方案、列入參考。

教育局說，八德大湳地區文小四（大福國小預定地）辦理重劃，內政部預計6月將審議重劃計畫書，待審議通過後，下半年能接著將都市計畫報給內政部核定，獲核定後即可辦理重劃作業，預估需要約2年能取得文小四校地。