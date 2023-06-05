雲林縣去年交通事故傷亡人數為1萬705人，與前年相比增加478人，其中機車死亡事故占6成，麥寮鄉公所有鑑台塑六輕在鄉內設廠，進出人車眾多，因此於海豐村北嶽殿廣場設置機車練習場，本月啟用，希望幫助民眾熟練騎乘技巧，掌握更多行車安全知識，以降低交通事故率，打造麥寮鄉成為安全樂活城市。

麥寮鄉因六輕設廠，人口數持續增加，5月人口數已達4萬9254，即將突破5萬，是雲林人口數第3鄉鎮，且每天六輕員工與承包商有上萬人在鄉內進出，車輛非常多，麥寮鄉公所因此著手規畫機車練習場，海豐村北嶽殿得知，無償提供廟前廣場作為練習場用地。

麥寮鄉長蔡長昆5日表示，機車練習場可讓民眾有更多機會熟悉騎乘技巧，提高對機車的掌控能力。透過不斷練習，民眾將更適應機車的操作、加強交通安全知識、提高行車預判意識，進一步保護自身安全。

蔡長昆提醒民眾，機車是一種方便快捷的交通工具，但也隱藏諸多危險，騎乘時必須隨時注意遵守交通規則，留意速限、信號燈指示與道路標線，保持安全駕駛速度並注意周圍交通情況，才能確保自身安全，平安回家。

蔡長昆提到，根據縣警局統計，今年1至5月取締未戴安全帽3113件，比去年同期增加1133件，其中高齡者事故發生率占5成，主要是農村許多老人家為了方便未戴安全帽，因此也會加強宣導騎乘機車務必要戴安全帽。

麥寮鄉民指出，機車駕照路考包括2段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開等項目，練習場可讓大家事先練習，考取駕照後也可隨時來加強熟悉度，提醒自己要注意周邊車輛動向，尤其是視線死角很大的貨車與油罐車。