俄羅斯傭兵部隊瓦格納集團(Wagner Group)與俄羅斯正規軍的衝突愈演演烈，已到互相開火以及俘虜對方的地步。瓦格納發布了一段「俄羅斯指揮官道歉影片」，據影片所述，俄羅斯正規軍向瓦格納部隊開火，憤怒的傭兵部隊反擊並解除俄軍武裝。

英國每日郵報(Daily Mail)報導，這段具羞辱性的視頻中，被俘的上校低著頭，承認了自己對瓦格納的「罪行」，他說「我是因為喝醉了，才下令朝(瓦格納)車隊開火。」

這位被俘的中校，自稱是俄羅斯第 72 旅的指揮官羅曼‧凡尼維汀(Roman Venevitin)。

瓦格納部隊在過去數個月，一直在巴赫穆特作戰，在經過數月的血腥戰爭後，奪下了主要城區。而烏克蘭部隊也承認，巴赫穆特戰場最可怕的敵人是瓦格納部隊。

但瓦格納部隊的成功，似乎反而激怒俄羅斯正規軍以及他們的指揮官，傭兵部隊與正規軍的關係相當糟糕。在此之前，瓦格納指控，俄羅斯正規軍不但沒有協助，反而在他們返回的路上，刻意埋下地雷以殺害他們。所幸瓦格納相當機警，他們的工兵事先發現道路上的爆炸裝置。

瓦格納首領普里戈津 (Yevgeny Prigozhin)對俄羅斯正規軍的批評也相當不客氣，他多次指責俄羅斯正規軍沒有做到側翼保護的任務，沒有提供足夠的補給與彈藥，使得瓦格納白白犠牲。

說回被俘的俄軍指揮官，這位凡尼維汀的鼻子似乎受傷了，可能被瓦格納部隊毆打過。他在影片中承認他「喝醉後，向瓦格納的車輛開火。這樣做的原因只是個人情緒。」

據瓦格納部隊所說，槍擊事件損壞了一輛補給卡車，但沒有任何瓦格納士兵受傷。

凡尼維汀也承認，俄軍對瓦格納的仇視，曾有一個班(10~12名)的俄羅斯士兵組成的小組，刻意解除了瓦格納快速反應小組的武裝。

在他說完後，畫面外的一位瓦格納指揮官憤怒的痛斥「戰爭中有個人仇恨嗎？」

被俘的上校軟弱的回答：「不……。」

影片沒有後續，瓦格納以用大錘將自己的叛徒打死而聞名，不知這位俄羅斯上校是否也會面臨同樣的待遇。

假如瓦格納部隊真的以私刑的方式，處決了俄羅斯高級指揮官，可能會造成俄軍內部更嚴重的混亂。

瓦格納部隊儘管損失慘重，但人們認為，普里戈津仍然有多達 6萬人可供他調動。

文章來源：'The start of Russian civil war': Wagner mercenaries CAPTURE officer in Putin's regular army and accuse him of ordering his men to fire on their troops as split between the groups creates chaos

大陸不想再忍了？ 郭正亮痛批美軍：「這行為」太離譜
共艦機「橫切」美軍成新常態？陸外交部說話了
僅距137公尺！共艦欲衝撞美加軍艦 前海軍艦長爆內幕
#瓦格納部隊 #俄羅斯 #正規軍 #被俘 #Venevitin