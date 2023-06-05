俄羅斯傭兵部隊瓦格納集團(Wagner Group)與俄羅斯正規軍的衝突愈演演烈，已到互相開火以及俘虜對方的地步。瓦格納發布了一段「俄羅斯指揮官道歉影片」，據影片所述，俄羅斯正規軍向瓦格納部隊開火，憤怒的傭兵部隊反擊並解除俄軍武裝。

英國每日郵報(Daily Mail)報導，這段具羞辱性的視頻中，被俘的上校低著頭，承認了自己對瓦格納的「罪行」，他說「我是因為喝醉了，才下令朝(瓦格納)車隊開火。」

這位被俘的中校，自稱是俄羅斯第 72 旅的指揮官羅曼‧凡尼維汀(Roman Venevitin)。

瓦格納部隊在過去數個月，一直在巴赫穆特作戰，在經過數月的血腥戰爭後，奪下了主要城區。而烏克蘭部隊也承認，巴赫穆特戰場最可怕的敵人是瓦格納部隊。

但瓦格納部隊的成功，似乎反而激怒俄羅斯正規軍以及他們的指揮官，傭兵部隊與正規軍的關係相當糟糕。在此之前，瓦格納指控，俄羅斯正規軍不但沒有協助，反而在他們返回的路上，刻意埋下地雷以殺害他們。所幸瓦格納相當機警，他們的工兵事先發現道路上的爆炸裝置。

瓦格納首領普里戈津 (Yevgeny Prigozhin)對俄羅斯正規軍的批評也相當不客氣，他多次指責俄羅斯正規軍沒有做到側翼保護的任務，沒有提供足夠的補給與彈藥，使得瓦格納白白犠牲。

說回被俘的俄軍指揮官，這位凡尼維汀的鼻子似乎受傷了，可能被瓦格納部隊毆打過。他在影片中承認他「喝醉後，向瓦格納的車輛開火。這樣做的原因只是個人情緒。」

據瓦格納部隊所說，槍擊事件損壞了一輛補給卡車，但沒有任何瓦格納士兵受傷。

凡尼維汀也承認，俄軍對瓦格納的仇視，曾有一個班(10~12名)的俄羅斯士兵組成的小組，刻意解除了瓦格納快速反應小組的武裝。

在他說完後，畫面外的一位瓦格納指揮官憤怒的痛斥「戰爭中有個人仇恨嗎？」

被俘的上校軟弱的回答：「不……。」

影片沒有後續，瓦格納以用大錘將自己的叛徒打死而聞名，不知這位俄羅斯上校是否也會面臨同樣的待遇。

假如瓦格納部隊真的以私刑的方式，處決了俄羅斯高級指揮官，可能會造成俄軍內部更嚴重的混亂。

瓦格納部隊儘管損失慘重，但人們認為，普里戈津仍然有多達 6萬人可供他調動。