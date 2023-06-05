街舞男團B.T.O.D與饒舌新星夏沐Melo Moon近期為高雄啤酒音樂節創作主題曲〈我看你是啤在Young〉，由B.T.O.D成員淇揚aka Youngboy Melody及知名製作人梯依恩TeN 聯手操刀，耗時多個月，經過四次的重新錄音、編曲、混音後才完成最終的版本，並特別找來新銳導演一盞執導MV，希望打造讓大家能跟著一起舞動的作品。

配合高雄啤酒音樂節的歡快氛圍，導演這次特別將MV以Party風格呈現，並找來多位知名舞者一同拍攝，甚至舞者們的氣場強到令張龍有些害怕：「我之前有看過其中一個舞蹈老師的跳舞影片，今天看到她覺得真的跟影片一樣厲害。」淇揚也坦言自己一開始壓力有點大、放不開，後面才慢慢調整回來。

B.T.O.D與夏沐一同合作〈我看你是啤在Young〉。（寬寬整合行銷提供）

〈我看你是啤在Young〉MV上架後，大家都對於成品很滿意，只可惜張龍這次因為腳傷而無法參與舞蹈的部分：「拍攝MV前幾個禮拜，因為腳真的太痛，所以特地去醫院檢查一下，後來才發現是髖關節軟骨磨損，我自己也沒想到傷會變得那麼嚴重。」但好在經過幾次復健後，現在已經可以跟大家一起上通告，期待7月能在高雄啤酒音樂節現場演出這首歌。

看到MV順利上架，淇揚則有鬆了一口氣的感覺，這次擔任歌曲製作人的他感性表示：「剛開始大家對於歌曲風格走向有很多不同的意見，甚至有意見不合無法統一的狀況，途中也一度懷疑自己在創作、溝通或是團隊合作上的能力，但從來沒有想要放棄。」子賢幽默說道：「記得上次推出的單曲〈要不要約一下〉，在Youtube底下的留言，有許多超商的店員說在店裡聽到很厭煩，想跟他們說聲不好意思，因為這首歌會在超商播放更多次。」

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