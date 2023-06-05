由標普全球編制的、HCOB歐元區5月綜合PMI，從四月的54.1降到五月的52.8，雖然仍處於擴張區間，但低於53.3的預估。

相同的數據，德國為53.9，法國為51.2，歐元區以外的英國為54。

漢堡商業銀行(HOCB)首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示：「服務業增長相對地具有韌性，應該能夠確保歐元區重新站穩腳跟，讓GDP在10月至3月停滯之後，第二季出現正增長」。

涵蓋服務業的PMI在五月為55.1，低於四月高點的56.2，也低於初值預估的55.9。

相同的數據，德國為57.2，法國為52.5，歐元區以外的英國為55.2。

五月整體的成本壓力有降低，綜合的投入價格和產出價格指數皆有所回落，產出指數從56.8降至56.4，為2021年4月以來的最低水準。

儘管這些數據可能會受到歐洲央行官員的歡迎，他們尚未將通膨降至目標水準。通膨在很大程度上可歸因於工廠降低了價格，但另一方面，服務業則加速提高了收費。

儘管如此，服務需求繼續上升，企業增加人手，儘管速度有放慢。雇用指數從四月的55.6，降至五月的54.6。

de la Rubia表示：「強勁的勞動力市場、不斷上升的工資水準，以及遍及全歐洲的旅遊業正在蓬勃發展，都為服務業提供了支撐」。