竹北豐采520工地天坑案引起社會矚目，縣長楊文科邀請台大土木系教授李鴻源擔任諮詢顧問，李鴻源5日帶領水工試驗所主任游景雲、台大土木工程系主任葛宇甯到縣長室了解天坑案，指台大團隊將擔任協助角色，希望把天坑的原因弄清楚，儘快進到復工的程序，為新竹縣政府把關，讓風波趕快過去。

李鴻源認為，天坑事件是單純的工程問題，希望一切回歸專業，台大團隊會以專業角色來協助縣府，從搶險、復工到完工，都符合應有的安全要件。

李鴻源說，他很詫異建案工地發生5次塌陷，這是比較不可理解的地方，這樣的工安意外，嚴格上來說，不是一個很嚴重的問題，希望建商在6月27日之前盡快送搶險計畫，縣府照程序來審查，相信台大團隊看到報告，會有更大的把握來告訴外界，在合理的期程中，回到原有的作業程序。

李鴻源強調，每個工安處理，政府都有作業程序，台大團隊的角色是多一層把關，確定整件事情讓各界安心。

楊文科感謝李鴻源為竹北天坑事件擔任諮詢顧問，台大團隊主要協助了解天坑事故發生原因、搶險計畫、復工計畫和鄰損鑑定、地質等相關問題。

楊文科說，縣府已成立天坑案審查委員會，十興里長毛振福也請第三方團隊，一起來確認事件，加上李鴻源教授的協助，能更客觀具體來找出問題。

楊文科指縣府會以此為鑑，要有擔當來探討原因，將啟動探討竹北地質風險管理，針對竹北地質敏感區，從中弄清楚地下結構與地下水狀況，讓未來深開挖的大型建案有可依循的遊戲規則。

楊文科強調會針對所有大型建案要求提出風險熱區和地質條件計畫，在申請開發時做參考，讓工務處做預防，並將修改新竹縣建築管理自治條例，對於累犯將加重罰款。