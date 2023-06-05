奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）早年出演電影《鐵達尼號》走紅，因其英俊外貌而成為萬千少女們的白馬王子，不過他私下的感情生活相當精彩，身邊的緋聞對象一換再換，近日更被目擊與22歲女模特兒梅根羅什(Meghan Roche)在遊艇上享受假期，被疑是有了新歡。

據外媒《每日郵報》、《TMZ》報導，李奧納多近日在西班牙伊薩比島海岸邊的一艘遊艇上享受假期。然而，據被拍攝到的畫面中顯示，其中除了有李奧納多的友人外，他的身邊更有一位名為梅根羅什的女模特兒相伴，兩人不僅共乘SUV登艇，且梅根羅什還在遊艇上過夜，下船時也穿著不一樣的服飾。此舉雖然無法就此肯定女方是李奧納多的新歡，但也讓李奧納多「只喜歡25歲以下的女性」的傳聞再度被挖出來討論。

Leonardo DiCaprio, 48, showcases his buff physique in swimming trunks https://t.co/ySvFzecOw4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 4, 2023

此外，李奧納多一直以來相當關注氣候變化與環境議題，更曾亞馬遜森林大火捐錢救災，多年來「環保大使」的形象深入人心。然而，由於李奧納多頻頻搭乘豪華遊艇出遊，更搭乘私人飛機出席活動，做出許多「不環保」行為的他，被不少網友抨擊是「偽君子」。

事實上，李奧納多2016年時，曾因搭乘私人飛機前往領取環保獎項，由於其來回皆搭乘私人飛機的行為，被不少人稱此舉會「增加碳排放」，更有人質疑：「我不認為他會不知道飛機的排碳量相當高。」對此，雖然當初李奧納多已對此作出解釋：「因為他要在短時間內參加美國與法國的活動，因而不得不以飛機作為交通工具。」但近年他多次以豪華遊艇出遊的行為，還是讓相關質疑聲再度浮上檯面。