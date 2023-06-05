台北股匯市脫鉤，台股5日小幅上漲，盤中最高來到16,781.19點，大盤指數終場收167,14.43點，上漲7.52點，成交量3,005.91億元，三大法人買超40.63億元，外資及陸資買超9.77億元。匯市方面，外資繼續買超台股，但美國就業數據意外強勁，外資熱錢回流，隨主亞幣貶值帶動下，早盤最低貶至30.717元，終場小貶4分作收。

匯銀主管分析，上周美國非農就業數據出爐後，強勁就業數據多少會使美國聯準會（Fed）利率決策陷入難題，市場觀望情緒增強，外資進出不大，「匯市持續平淡，美元沒什麼買盤」，加上美元反彈下，新台幣也跟著走貶，但缺乏外資動能，加上進出口商以實質拋補為主，新台幣該盤後便陷入狹幅整震盪。

即使近期2名具投票權的Fed官員喊話，支持6月利率按兵不動、暫緩升息，已大幅降低市場對升息的預期，根據芝商所FedWatch工具，利率期貨投資人押注6月暫停升息機率已逾7成。

但外匯交易員表示，市場雜訊不少，雖然Fed官員唱鴿調，但非農就業數據強勁，加上美國通膨率距離Fed設定的2％目標仍很遠，此時認定Fed將停止升息恐過度樂觀，匯市避險情緒加深，外資短線偏向觀望篇匯出，但新台幣近期與股市連動更大，只要科技股未出現大幅回檔，新台幣短線仍有撐，預料將持續在30.5至30.8元區間震盪。