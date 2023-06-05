北投市場被發現建物結構受損，台北市產業發展局市場處移請台北市土木技師公會鑑定，5月底報告出爐。蔣萬安今表示，北投市場被鑑定為海砂屋，且耐震係數不足，已啟動拆除重建作業。

市議員林世宗表示，他過去曾請專家到現場勘查，早已確認北投市場是海砂屋，2016年會勘時更發現梁柱爆裂，根本是危樓中的危樓，今年5月中會勘，發現建築所有梁、牆與柱不是崩塌就是裸露，氯含量是一般建築的5到6倍、地層下陷超過20公分，更出現百處以上天坑，管線貫穿主樑相當危險。

林世宗認為，北投市場是全台北市最危險的大樓，要求市府立即拆除重建。蔣萬安回應，他承諾過會依報告處理北投市場，現在結論是建議拆除重建，已經請副市長李四川邀集相關單位作初步討論，啟動拆除重建作業。

林世宗表示，北投市場周遭500個停車位、88格機車停車位現都不能使用，上班時間車位一位難求，既然市場要拆除改建，希望市府召集交通、警察、環保相關單位提出具體交通改善方案，也要確保環境不被汙染。

蔣萬安表示，將請相關局處依照議員建議討論，並擬定後續拆除重建計畫及具體期程，儘速完成改建工程。