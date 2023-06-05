許多人都會在美式賣場好市多購買各種吃的、喝的生活用品。一位男子近日買了正在打折的G牌黑巧克力流心雪糕，沒想到食用時竟咬到塑膠塊，讓他直呼「牙齒差點斷了」，貼文曝光後，許多網友紛紛指出，G牌雪糕過去就曾被驗出有致癌物質！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在G牌黑巧克力流心雪糕裡面吃到塑膠塊，「好在平常會細細咬上面的杏仁，牙齒差點斷了」，原本他應該會直接通報廠商，不過由於這款雪糕正在打折吸引許多人買，因此決定先發文提醒其他網友，而這次經歷也讓他直呼心很累，「吃1支小小支的雪糕也踩雷」。

對此，許多人紛紛回應，「前兩天也有咬到一小塊細碎的東西…而且不只我咬到，也擔心貴貴的牙齒，打到門市客服請人員聯繫超商，趕緊收回處理，免得有人咬傷了牙齒⋯」、「這品牌上次傳出冰品有致癌物質後就謝謝再聯絡了」、「好險本人不愛G牌不會踩雷」、「這牌回收事件後，還繼續購買的消費者，真心覺得遇到這種事沒必要通知廠商。連致癌物都不在乎，這種小事…」。

據了解，G牌冰淇淋2021年被驗出一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」含量超過歐盟標準，當時業者被食藥署要求回收冰淇淋，總計回收70.6公噸庫存。