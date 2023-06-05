綠營性騷連環爆，引發對民進黨內性平制度不健全的質疑。媒體人黃揚明今(5日)發文指出，2017年曾發生時任嘉義縣長張花冠控訴綠委陳明文搭肩性騷擾事件，一度傳出總統蔡英文在一場餐敘中表態「大家來喬一下」，引發婦女新知基金會質疑「河蟹態度是性別平等的最大敵人」，要求蔡道歉，民進黨隨即發新聞稿強調「已制定性騷擾申訴處理辦法」。他質疑，如果新聞稿中的內容真的做到，那這次這些案子還會爆發嗎？

黃揚明提到，賴清德今提出改善黨內性平方案，引述報導：賴清德今天下午親自主持黨務主管會報，民進黨新聞部主任張志豪會後轉述賴清德的工作指示：賴清德再次重申上周臨時主管會報提出的3點性平革新方案，第一，建立直接申訴窗口；第二，零容忍的處理原則；第三，立即修改黨內規章。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境，請黨部人員確實執行。並請黨秘書長許立明安排性平教育課程等。

黃揚明強調，其實性平課上不上沒關係，重要的是，2017年9月民進黨發出的新聞稿，當時背景是時任嘉義縣長張花冠控訴立委陳明文性騷擾，一度傳出總統蔡英文在一場餐敘中表態「大家來喬一下」，於是引發婦女新知基金會質疑，「河蟹態度是性別平等的最大敵人」，要求蔡總統對其言論道歉。

黃揚明指出，民進黨中央為此發出新聞稿解釋：「捍衛性別平等的價值，實為民進黨從黨內到各行政部門長期積極努力的方向。因應性別工作平等法及性騷擾防治法，民進黨已制定民進黨中央黨部性騷擾申訴處理辦法，確保黨內有完善的性騷擾案件處理及機制，保障每一位在不同崗位上的同仁皆有發聲、捍衛身體自主權的權利。」

黃揚明直言，如果2017年發的新聞稿中的內容（時任黨主席是蔡英文）真的做到，那這次這些案子還會爆發嗎？

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