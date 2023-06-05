我國量測、導航及控制設備業近四分之三外銷，2022年整體業產值1728億元，連續7年呈正成長，續創歷史新高。但2023年受全球經濟成長趨緩，終端產品需求疲軟，業者投資意願下滑影響，第1季產值卻下滑15.7％。

經濟部統計處今發布「量測、導航及控制設備業產值」，包含衛星導航系統、雷達系統、計量器、半導體檢測設備、電子量測儀器、其他精密及科學量測儀器等產品製造，近年因美中貿易戰，以及政府推動台商回臺投資方案，加上COVID-19疫情催動廠商加速布建設備自動化，到2022年產值達1728億元，年增2.6％。

整體來講，「全球定位系統及汽車電子控制器」，近年因業者積極推廣促銷，應用面除汽車外，更擴及自行車、重機、航空、航海、登山等用途，去年產值已達536億元，占我國量測控制設備整體產值約成3成1，自2020年起就超越「自動測試設備及其他電子檢測設備」，排名第1。後者去年產值433億元，占比24.1％續居第2。

「半導體檢測設備及零組件」去年占比23.6％，已經幾乎與第2名並駕齊驅。「其他產品」排第4，占比最小的是「電表、汽車儀表等計量器」，僅8.3％。

雖然我量測、導航及控制設備產品連7年正成長、連5年歷史新高，但是今年卻不太妙。2023年1到3月，產值350億元，年減15.7％，近年少見黑字。尤以「電表、汽車儀表等計量器」與「自動測試、其他電子檢測設備」兩類，各29億、84億，衰退34％、22％，表現最不理想。

經濟部解釋，電表汽車儀表衰退，是因廠商優化全球布局策略，動態調整產地配置。自動測試與電子檢測產值掉超過2成，則因全球景氣走弱，消費性電子產品疲軟，各項檢測設備生產減少關係。