瓊瑤創作生涯邁入60周年，今(5日)主辦單位舉辦記者會，宣布「2023〈當那一首歌響起〉瓊瑤創作60周年演唱會」將在8月19日於台北小巨蛋登場，集結6組實力派歌手古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車、潘越雲參與演出，帶來瓊瑤電影電視劇經典歌曲。

潘越雲今出席記者會。（陳俊吉攝）

高勝美剛入歌壇就受邀演唱瓊瑤連續劇主題曲，覺得很幸運，很感恩瓊瑤阿姨是她的貴人，她說，跟瓊瑤碰面時，瓊瑤也邀她拍戲，不料卻被她婉拒，「我個性害羞，而且作息正常，是很早就睡覺那種，不適合團隊工作，有點不好意思！」

高勝美分享近年工作重心轉往大陸，「我一直在大陸在做抖音的主播，在杭州已經半年了，不到兩個月粉絲就漲200萬，大都是男粉絲，送我很多抖內及禮物。」54歲的她，保養得宜，她說養生之道是吃的清淡，大部份吃全素，偶爾吃魚、喜愛米飯跟喝水，一個人的生活，她也養了貓咪作伴。

李翊君今出席記者會。（陳俊吉攝）

李翊君演唱〈婉君〉、〈雪珂〉、〈雨蝶〉大受歡迎，也跟動力火車合唱過〈痛〉，她也表示，瓊瑤是她的貴人，這次接到演唱會邀約，「我以為是詐騙集團，因為之前接過很多次邀約都沒有辦成過，這次瓊瑤阿姨首肯，是一場很難得、大家很期待的演唱會。」

李翊君（左起）、殷正洋、高勝美、動力火車、潘越雲今出席記者會。（陳俊吉攝）

動力火車在前輩面前謙稱「我們沒有見過瓊瑤阿姨，我們太菜了。」但很感謝當年能唱到〈當〉這首歌，「這首歌讓我們紅起來，是我們唱過最多次的歌」。 潘越雲則表示，1986年瓊瑤第一齣電視劇《幾度夕陽紅》，就是她唱的主題曲，這首歌是一定會唱的，她也會演唱鳳飛飛、高凌風、鄧麗君的歌曲，完全尊重主辦單位安排。

李翊君（左起）、殷正洋、高勝美、動力火車、潘越雲今出席記者會。（陳俊吉攝）

今記者會上，瓊瑤雖不克出席，仍錄了一段影片和大家打招呼，她表示，今年是她第一本長篇小說《窗外》出版滿60周年的生日，這次的演唱會是為自己的作品慶生，也答謝這麼多年愛護、支持自己的讀者影迷們，有那麼多曾經合作過的音樂人齊聚一堂，真的好感動、好開心。

古巨基也透過影片說：「自己本來是歌手身份，因為瓊瑤阿姨的《情深深雨濛濛》，開啟了我演員身份的發展，也因此讓我對拍戲有了新的領悟。8／19會唱瓊瑤阿姨的經典作品歌曲，到時見！」演唱會門票將在6／7(三)下午13：00寬宏售票系統(kham.com.tw)及萊爾富OK便利超商啟售。