台水公司二區處為配合桃市府捷運綠線工程，預定6月12日至14日辦理桃園區介壽路管線臨遷工程，影響北桃園約16.7萬戶，最長停水43小時，台水公司規畫在蘆竹區及龜山區設置34處飲用水供水站，以供民眾就近取水，詳情可上經發局停水專區查詢。

北桃園16.7萬戶612停水最長43小時，台水公司規畫34處取水點。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

台水公司於6月12日至14日辦理桃園區介壽路管線臨遷工程、大湳廠高低壓電氣設備檢驗及龜山區汰換管線工程等共3項工程，因應其停水作業，台水公司規畫於蘆竹區及龜山區設置34處飲用水供水站，以供民眾就近取水，停水期間各供水站開放時間為6月12日8時至21時、6月13日8時至21時、6月14日8時至12時。

北桃園16.7萬戶612停水最長43小時，台水公司規畫34處取水點。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

經發局網站已建置「6／12至6／14停水專區」(https://edb.tycg.gov.tw/index.jsp)，民眾可點選「停水查詢」及「飲用水供水站」，查詢停水資訊及供水站地圖點位。

台水公司二區處34處飲用水供水站，請搜尋https://www.water.gov.tw/dist2/Subject/Detail/79708?nodeId=6096 、地圖點位請搜尋 https://wateroffmap.water.gov.tw/supply 。

本次最長停水時間為43小時，請民眾提早於停水前6小時完成儲水。若有停水相關問題，可洽下表台水公司二區處服務所及市府經發局。