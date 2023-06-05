台中市為維護市民居家生活品質，啟動為期2個月「靜城專案」，台中市政府警察局烏日分局自今年4月26日至5月31日執行取締稽查工作，僅1個多月就舉發超速違規1666件，另，統計至5日下午4點，已通報2034件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，維護台中市安寧秩序同時保護用路人安全。

台中市政府警察局烏日分局配合「靜城專案」，每日凌晨0至6點針對轄內易出現超速、改裝車或民眾常檢舉擾民之路段規畫深夜時段超速取締勤務。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局指出，有鑑於改裝車輛於深夜疾駛造成各地的噪音及安全問題，嚴重影響市民居家生活品質，台中市警察局回應民意及貫徹市長指示，自今年4月26日至6月30日執行為期2個月「靜城專案」，以維護本市安寧秩序並保護用路人安全。

烏日警分局配合「靜城專案」，針對烏日區中山路、建國路；大肚區沙田路、華山路、遊園路；龍井區中華路、向上路、西濱快速道路等3個行政區易出現超速、改裝車或民眾常檢舉擾民之路段，針對每日凌晨0至6點規畫深夜時段超速取締勤務。

台中市政府警察局烏日分局配合「靜城專案」，自今年4月26日至5月31日執行取締稽查工作，僅1個多月就舉發超速違規1666件。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局指出，自4月26日起至5月31日止舉發超速違規1666件，依據《道路交通管理處罰條例》第40條之規定汽車駕駛人超速行駛，將處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰；另，統計至5日下午4點，已通報2034件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，若經環保局查證屬實者將處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

烏日警分局表示，警方將持續規畫防飆、防制危駕等專案性勤務，並結合市府環保局及台中區監理站等單位，共同執行「環、警、監噪音車輛取締」聯合稽查工作，針對違規車輛加強取締，以保障民眾居住安寧；分局長尤啓南則呼籲，分局除加強相關路段超速違規取締及噪音通報外，也結合各機關團體活動加強宣導噪音車輛的危害及檢舉管道，希望大家一起支持「靜城」，共同捍衛家園應有的安全與安寧。