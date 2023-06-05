近期部分LED業者進行漲價，主要漲價品項集中在照明類LED晶片。TrendForce調查，目前LED供應鏈業者普遍有較強的漲價意願，除了欲漲價的業者開始變多，由於部分LED晶片業者訂單滿載，調漲的品項也有擴大趨勢，以藉此減少虧損，同時主動減少低毛利訂單。LED業界也傳出，目前大陸中小型廠商啟動漲價，但大型廠商仍尚未有明顯動作。

一詮認為，市況仍尚未明朗，客戶需求並未明顯顯現，但第二季預估將不會比首季差，今年銷量可望維持成長態勢。長期來看，AI、伺服器、資料中心等題材趨勢不變，帶動需求復甦。

一詮均熱片的散熱方案布局伺服器市場，公司電子產品不斷強調高效能及微型化，因此電子元件走向體積更小，功率效能更大的趨勢時，在有限體積內解決散熱問題，才能穩定產品的可靠性與延長使用的壽命，均熱片即為主要解決電子元件散熱的問題，其應用涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC等領域，近年更朝向車用、高速運算HPC/AI(高效能運算/人工智慧)等的深化應用，因此，持續朝生產技術提升、自動化設備持續優化，並與國際大廠策略合作開發新產品，以強化生產優勢與品質。